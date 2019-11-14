Россия возглавила группу с Италией, США и Норвегией

ATP Cup — командный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с участием 24 сборных, который впервые состоится с 3 по 12 января 2020 года в трех австралийских городах — Брисбене, Перте и Сиднее. До 2012 года в мае перед Открытым чемпионатом Франции ATP проводила похожее состязание в Дюссельдорфе. В нем принимали участие восемь команд, и сборная России четыре раза (2000, 2001, 2002, 2008) доходила до финала.
Призовой фонд ATP Cup составляет $15 млн. За участие в турнире в отличие от Кубка Дэвиса игрокам будут начисляться рейтинговые очки.
На первом этапе 24 команды разбиты на шесть групп.
Play-off пройдет в Сиднее с 9 по 12 января. Туда попадают восемь сборных — шесть победителей групп и две команды, занявшие вторые места, которые будут отобраны по дополнительным показателям.
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