Россия возглавила группу с Италией, США и Норвегией

ATP Cup — командный турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с участием 24 сборных, который впервые состоится с 3 по 12 января 2020 года в трех австралийских городах — Брисбене, Перте и Сиднее. До 2012 года в мае перед Открытым чемпионатом Франции ATP проводила похожее состязание в Дюссельдорфе. В нем принимали участие восемь команд, и сборная России четыре раза (2000, 2001, 2002, 2008) доходила до финала.

Призовой фонд ATP Cup составляет $15 млн. За участие в турнире в отличие от Кубка Дэвиса игрокам будут начисляться рейтинговые очки.

На первом этапе 24 команды разбиты на шесть групп.

Группа А (Брисбен). Сербия, Франция, ЮАР, Чили.

Группа В (Перт). Испания, Япония, Грузия, Уругвай.

Группа С (Сидней). Бельгия, Великобритания, Болгария, Молдавия.

Группа D (Перт). Россия, Италия, США, Норвегия.

Группа Е (Сидней). Австрия, Хорватия, Аргентина, Польша.

Группа F (Брисбен). Германия, Греция, Канада, Австралия.

Сборная России 3 января сыграет с Италией, 5 января — с США, 7 января — с Норвегией.

Play-off пройдет в Сиднее с 9 по 12 января. Туда попадают восемь сборных — шесть победителей групп и две команды, занявшие вторые места, которые будут отобраны по дополнительным показателям.