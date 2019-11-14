Правительство притормозило сделку «Газпром нефти» и Shell

Сделка по продаже «Газпром нефтью» 50-процентной доли в «Меретояханефтегазе» англо-голландской Shell задержится. Правкомиссия по иностранным инвестициям не стала одобрять сделку из-за неких неясных «технологических и экономических» деталей. Регулятор и раньше откладывал сделки в нефтяной отрасли, наиболее крупные из них были связаны с нефтесервисными компаниями.

Правкомиссия по иностранным инвестициям отложила на три месяца рассмотрение сделки о создании паритетного СП «Меретояханефтегаз» между «Газпром нефтью» и Shell, сообщил глава ФАС Игорь Артемьев. По словам чиновника, «причиной отсрочки стали некоторые неясные технологические и экономические моменты» (цитата по Reuters). «После доработки комиссия вернется к этому вопросу, и есть неплохие шансы на то, что эта сделка будет одобрена»,— руководитель службы. В то же время господин Аремьев раскрыл ряд ключевых коммерческих деталей сделки: Shell заплатит за 50% в «Меретояханефтегазе» 9,3 млрд руб., а также обещает инвестировать в СП 100 млрд руб. Источник “Ъ”, знакомый с параметрами сделки, уточнил, что сумма сделки в 9,3 млрд руб. не соответствует действительности. «Это лишь одна из составных частей стартового платежа, который в сумме в несколько раз больше»,— пояснил источник.

В ФАС “Ъ” пояснили, что «в целом комиссия одобрительно отнеслась к сделке», но надо уточнить детали сделки».

«У членов правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ возникло несколько вопросов, уточняющих детали сделки по созданию СП ''Газпром нефти'' и компании Shell, в которое могут войти 5 лицензионных участков в ЯНАО. Вместе с Shell мы в ближайшее время подготовим развернутые ответы»,— сказали “Ъ” в «Газпром нефти».

В Shell, в пресс-службе правительства РФ не стали это комментировать.

Геологические запасы месторождений, которые войдут в периметр «Меретояханефтегаза» (владеет лицензией на Меретояхинское месторождение), составляют около 1,1 млрд тонн нефти. К закрытию сделки в СП должны также войти основные активы СП — Тазовский, Северо-Самбургский и два Западно-Юбилейных участка. Партнеры планировали закрыть сделку в конце 2019 года — начале 2020 года.

Комиссия по иностранным инвестициям уже не раз не одобряла сделки, связанные с нефтяным сектором. Чаще всего причиной такого решения становились риски новых санкций в отношении российского ТЭКа со стороны США. Дважды правкомиссия не поддержала сделку по покупке международной нефтесервисной Schlumberger российской буровой Eurasia Drilling Company. Кроме того, регулятор не стал согласовывать продажу нефтесервисного «Новомета» американской Halliburton. Однако в четверг комиссия согласовала продажу 30,7% «Новомета» консорциуму саудовской Saudi Aramco, суверенного фонда королевства PIF и Российского фонда прямых инвестиций. Стоимость доли, выкупленной Saudi Aramco (20,5%), составила, по словам Игоря Артемьева, 5 млрд руб.

Дмитрий Козлов