Через поле в закрома

Реанимация агрострахования с господдержкой позволила увеличить почти втрое охват страхованием посевов и сборы страховщиков. Впрочем, о полном выздоровлении рынка речи пока нет. Как выяснилось, часть аграриев приобретает самый дешевый полис исключительно ради доступа к другим видам субсидий.

По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), за девять месяцев 2019 года в стране было застраховано 3,3 млн га, или 4%, посевных площадей против 1,5% за весь 2018 год. Договоры страхования сельхозрисков на условиях субсидирования были заключены в 55 субъектах РФ против 43 в прошлом году, кампания по страхованию озимых продолжается. В 2019 году практически не осталось регионов с развитым сельхозпроизводством, где аграрии проигнорировали страховщиков. Страховать больше стали и сельхозживотных (на 39%, до 4,2 млн условных голов).

Оживлению сектора способствовали вступившие с 1 марта текущего года поправки к закону об агростраховании с господдержкой. Они отменили порог гибели урожая, с которого начинается выплата (ранее он составлял 20%), расширили перечень событий, которые квалифицируются как страховой случай, кроме того, был увеличен размер максимальной франшизы с 30% до 50% от страховой суммы, что делает полис дешевле.

Вместо «пакетного» принципа страхования рисков аграрии получили возможность индивидуального подбора страхового покрытия.

Кроме того, в рамках единой субсидии по поддержке АПК был предусмотрен лимит средств на страхование в размере 1,5 млрд руб., который защищен от трат на другие нужды. Регионами—лидерами по объему рынка, по данным НСА, стали Воронежская, Самарская области, Краснодарский край, республики Мордовия и Татарстан. Активно в систему страхования урожая в текущем году включилась Омская область, которая после практики заключения единичных договоров в 2016–2018 годах организовала страхование десятков сельхозпредприятий, при этом охват страхованием превысил 11% от общей площади пашни области.

Меры господдержки в агростраховании стали серьезным подспорьем и для страховщиков на фоне общей стагнации страхового рынка. Изменение закона позволило им более гибко проводить ценовую политику. В итоге, по данным НСА, тарифы в страховании урожая снизились минимум на 25%.

Лидер в этом сегменте «РСХБ-Страхование» в первом полугодии увеличило количество договоров агрострахования с господдержкой на 206% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Общий размер страхового покрытия сельхозрисков увеличился на 54%, до 109 млрд руб., премии выросли с 805,9 млн руб. до 1,3 млрд руб. В компании это связывают также с изменениями в политике выделения субсидий на агрострахование. «Господдержка оперативно выделяется регионам и доводится до конкретных хозяйств. Кроме того, мы наблюдаем возросшую конкуренцию на рынке, что сказывается на цене договоров»,— прокомментировали “Ъ” рост показателей в «РСХБ-Страховании».

Небывалый интерес аграриев заметили и в «Сбербанк страховании». Как пояснил страховщик, в 2019 году рост сборов премии обеспечен в основном страхованием урожая яровых сельхозкультур. «Изменились и количество предлагаемых продуктов, и их качество,— рассказывает Алексей Волченков, директор департамента андеррайтинга по корпоративным видам страхования компании "Согласие".— Хозяйство может купить полис, который защищает только от событий катастрофического характера, то есть с франшизой 50%, и полис с франшизой 10%, что даст более полное покрытие».

Субсидия в руках

Аграрии получили не только различные виды полисов. В нынешнем году отсутствие договора со страховщиком на 15% сокращает объем так называемой несвязанной погектарной поддержки. Этот вид субсидии очень ценится сельхозтоваропроизводителями, поскольку хозяйства могут тратить эти средства, как им заблагорассудится. Отмена неудобного «пакетного» принципа формирования рисков позволила аграриям впервые выбирать страховое покрытие по своему усмотрению. Покупая полис лишь по рискам, которые происходят крайне редко, аграрии получают минимальный тариф.

По мнению экспертов компании ВСК, наличие возможности страховать монориски провоцирует аграриев получать дешевую защиту только ради получения субсидий. Такую практику заметили и в НСА. «В ряде регионов мотивация аграриев действительно нас беспокоит: заключаются договоры с минимальным страховым покрытием с очевидным расчетом максимально сэкономить на страховке и получить "прибавку",— говорит президент НСА Корней Биждов.— Ситуация нас беспокоит, потому что впоследствии страховщиков могут обвинить в том, что они "не хотят выплачивать аграриям полную сумму ущерба", хотя аграрий сам приобрел полис с максимально узким страховым покрытием, не рассчитанным на основные риски». По итогам года союз планирует провести анализ этой практики и дать свои рекомендации местным органам АПК.

Рыба и виноград

Изменение закона об агростраховании с господдержкой сделало возможным разработку индивидуальных программ в зависимости от нужд регионов. Летом НСА совместно с краевым Минсельхозом создал программу по защите виноградарства и садоводства Кубани, где основной риск — град. Ранее этот вид страхования не пользовался спросом у виноделов из-за высокой стоимости полисов. Теперь в них предусмотрена как защита урожая, так и многолетних насаждений. Программа «Грозди винограда» предлагает страховать риски по цене 2,3 тыс. руб. на 1 га посадок по сравнению с 19,3 тыс. руб. по стандартному полису.

Программа для защиты садов Краснодарского края «Спелый плод» в качестве базовых рисков определяет град и заморозки, которые приводят к гибели плодовых деревьев. Стоимость страховой защиты садов составит 7,4 тыс. руб. по сравнению с 42,3 тыс. руб. стандартной стоимости на 1 га прежде.

Как сообщил “Ъ” Корней Биждов, страхование виноградников и других культур по новым расценкам будет предложено и в других регионах, но уже с учетом особенностей этих территорий.

Также в текущем году впервые появилась программа страхования аквакультуры, пока в ней участвуют компании Карелии и Мурманской области. На развитие этого сектора в 2019–2020 годах предусмотрено по 100 млн руб. Как сообщили “Ъ” в Минсельхозе, в следующем году помимо лососевых в страхование планируется включить осетровые и сомовые виды рыб и распространить программы на все регионы.

Изменения закона об агростраховании с господдержкой пока не решили проблему возмещения от чрезвычайных ситуаций. По данным Минсельхоза, в 2019 году убытки аграриев от ЧС составили 11 млрд руб. (посевы погибли на площади около 1 млн га), из которых около 5 млрд руб. составили потери Дальнего Востока и Иркутской области от катастрофических наводнений. С прошлого года была введена практика, при которой незастрахованные хозяйства могут претендовать на помощь государства в размере 50% от расчетного объема ущерба. Это заставило ряд регионов заинтересоваться программами агрострахования.

Однако остаются области, в которых растениеводство раз в несколько лет сталкивается либо с засухами, либо с наводнениями, все посевы уничтожаются, а риск потери урожая может быть застрахован исходя из расчета стоимости продукции на гектар. При таком подходе страховой тариф зашкаливает и страховать по полному пакету дорого.

Для таких ситуаций в НСА разработали программу, по которой страховое покрытие будет распространяться не на стоимость урожая, а на размер прямых затрат на выращивание. Аграрию компенсируются его расходы на проведение сева на погибшем поле, он не получает урожай, но по крайней мере не несет убытков от вложений в производство. «Такое страхование может стоить дешевле, а выплаты могут производиться сразу по проведении экспертизы погибших полей, что, например, очень упрощает работу по страхованию озимых от зимних рисков. НСА рассчитывает в ближайшее время представить такие программы на согласование Минсельхозу, Минфину и Банку России»,— говорит Корней Биждов.

По словам замминистра сельского хозяйства Елены Фастовой, ведомство намерено добиться охвата страхованием 10% посевов к 2024 году.

Единая субсидия с 2020 года будет заменена компенсирующими и стимулирующими субсидиями. Расходы на агрострахование попадут в первую категорию. Общий размер субсидий на 2020 год составит 60,9 млрд руб., из которых 35 млрд руб. планируется направить на компенсирующую часть, остальное — на стимулирующую.

В следующем году господдержка агрострахования в РФ увеличится до 2,2 млрд руб. с 1,5 млрд руб. в нынешнем году. В развитых аграрных странах до 30% посевов защищены страхованием. Для достижения подобного охвата в РФ потребуется господдержка в размере 18 млрд руб., подсчитали в НСА.

Екатерина Калинина