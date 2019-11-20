Космические виды на урожай

Новая версия закона об агростраховании с господдержкой фактически легализовала данные космомониторинга. Ранее суды в спорах страховщиков с аграриями могли не принимать в качестве доказательств данные космической съемки. Теперь же они обрели правовой статус.

Впервые доступ к космомониторингу для всех компаний—членов НСА был открыт в 2016 году благодаря сотрудничеству союза с Институтом космических исследований РАН и французской компанией Geosys Europe. НСА получает данные о погодных условиях и стадии вегетации сельхозкультур с помощью систем спутникового наблюдения. Система позволяет следить за состоянием посевов на конкретных территориях в режиме реального времени, причем она может учитывать и оценивать даже краткосрочные погодные изменения.

До нынешнего года возможности использовать результаты космического мониторинга были только у страховщиков на уровне головных компаний, теперь к этим данным получили доступ региональные филиалы агростраховщиков с целью андеррайтинга, сопровождения договоров страхования и определения позиций по урегулированию убытков.

Часто данные космомониторинга становятся единственным средством для выявления мошенничества страхователя.

Так было и в случае крупного спора между ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» и НСА. Аграрии претендовали на 204 млн руб. из-за гибели урожая яблок. По делу было проведено множество экспертиз, включая космический мониторинг и беспилотную съемку, которые подтвердили отсутствие страхового случая. В итоге аграрий проиграл страховщикам суды.