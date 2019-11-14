Директора заподозрили во взятках

В Новосибирске суд арестовал управляющего директора АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов» (НИИЭП) Амира Алямова, в отношении которого расследуется дело о взятках и злоупотреблении полномочиями. Оборонный НИИ, который разрабатывает бортовую электронную начинку к высокоточному ракетному и торпедному оружию, два года назад оказался в центре громкого скандала. Речь шла о завышении почти на 200 млн руб. расценок на продукцию, поставляемую по гособоронзаказу.

Новосибирский военный суд по ходатайству следователей заключил на два месяца в СИЗО управляющего директора НИИЭП 52-летнего Амира Алямова. Факт задержания “Ъ” подтвердили в пресс-службе института, отметив, что арест топ-менеджера не повлиял на работу предприятия, решается вопрос о временном руководителе.

Амира Алямова задержали в понедельник. В кабинете директора НИИ и его квартире прошли обыски. По предварительным данным, задержание топ-менеджера связано с началом расследования уголовного дела о взятках и злоупотреблении полномочиями. В Главном военном следственном управлении СКР получить оперативно ответ на запрос “Ъ” не удалось.

Возглавляемый господином Алямовым НИИ уже фигурирует в уголовном деле о завышении цен на гособоронзаказ.

В качестве обвиняемого по нему следователи привлекли военпреда Минобороны РФ, которому инкриминируется злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий (ч. 2 ст. 201 УК РФ). По данным военной прокуратуры, военпред НИИЭП подписывал документацию якобы с завышенными расценками на продукцию, что привело к удорожанию госконтрактов на 190 млн руб. Связаны ли эти два уголовных дела, пока неизвестно.

НИИЭП (бывший НИИ-48) был создан по постановлению Совета министров СССР в 1950 году. Предприятие, которое входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех», является разработчиком систем ближней локации, бортовых вычислительных устройств, бортовой электроники и систем управления для различных видов военной техники и широкого класса боеприпасов. НИИ принимал участие в разработке более полусотни изделий. Наиболее известны из них ракетные комплексы «Шторм», С-300, «Тор», «Кинжал», «Искандер», «Смерч». Среди продукции гражданского назначения — авиационные датчики обледенения и систем кондиционирования самолетов, преобразователи напряжения для зарядки мощных тяговых аккумуляторов и пр.

Во главе оборонного НИИ Амир Алямов встал в июле 2012 года. Он в прошлом профессиональный хоккеист: в середине 1990-х был капитаном местной «Сибири», выступавшей в то время в Межнациональной хоккейной лиге. С 1998 по 2002 год работал в комитете по физической культуре и спорту мэрии Новосибирска. Карьеру в НИИ начал в 2002 году с должности руководителя отдела. В 2015 году НИИЭП был награжден благодарностью президента РФ.

Константин Воронов, Новосибирск