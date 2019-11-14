Сторона защиты доцента Соколова подала апелляцию по поводу меры пресечения историку

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал апелляционную жалобу на постановление об избрании меры пресечения доценту Олегу Соколову, который был заключен под стражу по обвинению в убийстве аспирантки СПбГУ и своей сожительницы Анастасии Ещенко.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, по мнению адвоката Соколова, судом не были в полной мере исследованы обстоятельства, служащие основанием для его ареста, а ходатайство следователя удовлетворено преждевременно. Сторона защиты просит Горсуд отменить постановление нижестоящей инстанции и избрать в отношении Соколова более мягкую меру.

Напомним, что ранее сам Олег Соколов выступил против обжалования постановления Октябрьского райсуда о заключении его под стражу. Он полностью признал свою вину в убийстве и попросил для себя «самой жесткой меры».