Благоустройство привлекло прокуроров

Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку информации о затягивании сроков благоустройства уральской столицы, которые появились в местных СМИ. То, что некоторые подрядчики могут не успеть доделать все работы в срок, подтверждают и в мэрии, однако указывают, что в целом работы завершены на 80–90%, а нарушители будут оштрафованы. Сами подрядные организации указывают, что несоблюдение сроков происходит из-за несовершенной системы муниципального заказа, а также ориентирование производителей гранитной плитки на заказчиков из Москвы.



В четверг прокуратура Свердловской области сообщила о начале надзорной проверки информации в СМИ о ненадлежащем выполнении работ по благоустройству Екатеринбурга. Проверку будут проводить городские прокуроры. «В частности, речь идет о компаниях, которые работали на проспекте Ленина: участках от Карла Либкнехта до Луначарского и от Луначарского до Гагарина, а также на улице Малышева, от Луначарского до Восточной. Также будут проверяться работы в сквере за Екатеринбургским государственным академическим театром оперы и балета. По данным надзорного ведомства, подрядчики отстают от графика выполнения работ. Работы на этих объектах должны быть выполнены к 15 и 22 ноября, а также к 3 декабря.

Особый интерес ревизоры проявят и к подрядчикам, работающим на улице Малышева, где на прошлой неделе пострадала екатеринбурженка Людмила Рыбакова. Как она поясняла порталу ЕТВ, женщина ходила в магазин ткани, а затем решила прогуляться, но запнулась о плитку под снегом и получила серьезный перелом руки. «В ходе надзорных мероприятий будет дана правовая оценка соблюдению требований безопасности при проведении работ. Также будет проверена своевременность их выполнения подрядными организациями, и меры, принятые муниципальным заказчиком — МКУ «Городское благоустройство», чтобы не допустить срыва сроков выполнения контрактов. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования»,— заявили в пресс-службе облпрокуратуры.

Городские власти в целом признают проблему. «Тот, кто делает от Луначарского до Гагарина, имеет все шансы успеть. Тот, кто делает от Карла Либкнехта до Луначарского, сомневаюсь, что успеет»,— рассказал “Ъ-Урал” вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов. По его словам, уровень готовности участков составляет 80–90%. «Люди выполняют работу. Называть “проблемными” участки можно только если работы не выполнены в срок. Сейчас проблема в том, что людям некомфортно ходить. Это действительно проблема»,— отметил господин Бубнов. При этом он негативно оценил периодические срывы сроков сдачи объектов, а также «культуру выполнения работ подрядчиков». По контракту, в случае невыполнения в срок, подрядчикам предусмотрены штрафные санкции до окончания выполнения работ. Ранее в мэрии отмечали, что подрядчики-нарушители могут недополучить порядка 200 млн руб.

Сами подрядчики удивлены повышенным интересом со стороны надзорных органов. «К нам уже в понедельник придут с проверкой прокуроры. На данный момент у нас готовность 98% (отрезок улицы Малышева от улицы Луначарского до улицы Восточной. Но есть мелкие недоделки, как бывает при любых строительных работах, но мы их закроем на следующей неделе, а после и мусор вывезем. Надеюсь, все проверки пройдем, тем более, что кураторы от мэрии у нас на объекте были ежедневно, контролировали все, проводили лабораторные анализы бетона и т.п.»,— пояснил “Ъ-Урал” директор ООО «ПСК Спецконструкция» Евгений Цимбулов. По его словам, при выполнении контракта подрядчикам приходится сталкиваться с проблемами при заказе гранита у производителей. «Дело в том, что летом производители переполнены заказами и ориентируются на крупных заказчиков в Москве. В итоге это все упирается в растяжение сроков. Вот сейчас мне, допустим, надо 40 кв.м плитки на другой объект, сроки выполнения такого небольшого заказа нам в три недели поставили»,— заключил господин Цимбулов.

В неофициальных беседах подрядчики отмечают и несовершенство муниципальной контрактной системы. «Отсутствие авансовой системы негативно отражается на выполнении работ по благоустройству. Подрядчику зачастую не на что проводить работы — банки не любят давать кредиты на такие работы, сторонние организации не заинтересованы в финансировании благоустройства. Помимо этого подрядчик может нести временные затраты из-за подготовки документации, ограничивающей движение транспорта на участках, где будут ремонтироваться тротуары»,— сообщил участник рынка. Он пояснил, что помимо этого подрядчик должен за свой счет поставить знаки дорожного движения на время проведения работ. «Я однажды только 50 тыс. руб. потратил на пару знаков, которые потом не нужны никому»,— пояснил собеседник “Ъ-Урал”, пожелавший не афишировать свое имя.

Впрочем, участники рынка признаются, что за последние пять лет на работы по благоустройству города престали допускать фирмы-однодневки. «Раньше было повсеместно, что контракты отдавали компаниям, которые вообще не знали, что такое стройка. В итоге качество работ хромало. Сейчас же любые работы сильно контролируются — положили мы один слой щебня, к нам приехали, проконтролировали уплотнение, залили эмульсию, приехали провели лабораторный анализ, положили один слой асфальта, и пока его не проверят, второй класть нельзя. Все это в итоге улучшает качество, но и сроки затягивает»,— пояснил собеседник “Ъ-Урал”.

Анастасия Реутова, Дарья Соколова, Игорь Лесовских