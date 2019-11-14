В Дагестане ФСБ и МВД проверили энергосбытовую компанию по просьбе «Россетей»

Сотрудники ФСБ и МВД провели оперативные мероприятия в Дагестанской энергосбытовой компании (ДЭСК). Силовики объяснили свои действия необходимостью проверить информацию о возможных хищениях электроэнергии. Проверка проводилась по просьбе компании «Россети Северный Кавказ».

В оперативных мероприятиях участвовали сотрудники УФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Дагестану. Источник “Ъ” в силовых структурах пояснил, что оперативное мероприятие «Обследование помещений» было проведено в рамках проверки информации без возбуждения уголовного дела. Сотрудники силовых органов изъяли информацию с серверов компании.

Более подробную информацию о происходящем распространила пресс-служба компании «Россети Северный Кавказ». «В адрес компании “Россети Северный Кавказ” от потребителей Республики Дагестан поступают обращения о возможных необоснованно завышенных начислениях за потребленную электроэнергию. В связи с этим руководство энергокомпании обратилось в правоохранительные органы республики с просьбой инициировать проверку по данным фактам»,— говорится в официальном комментарии.

Причиной проверки, инициированной компанией «Россети Северный Кавказ», стали обнаруженные факты внесения корректировок в базу показаний о потреблении энергоресурса и необоснованных начислений потребителям, пояснили в пресс-службе. «Это может стать причиной экономического и репутационного ущерба энергокомпании,— говорится в тексте комментария.— Ситуация находится под личным контролем руководства “Россети Северный Кавказ”».

В энергокомпании рассчитывают, что итоги проверки правоохранительных органов «помогут снять социальную напряженность в части энергопотребления и устранить разногласия с потребителями энергоресурса в части начислений».

Юлия Рыбина, Махачкала