Антимонопольная служба приняла решение по дерегулированию тарифов в Пулково

Федеральная антимонопольная служба приняла решение по дерегулированию тарифов на международных и московских направлениях в петербургском аэропорту Пулково.

Как сообщили в ФАС, в ведомстве ожидают от оператора аэропорта «проведения гибкой тарифной политики, ориентированной на рост количества прямых авиамаршрутов из Санкт-Петербурга, прежде всего в лоукост-сегменте».

При этом решение по железнодорожным перевозкам отложено до I квартала 2020 года. Это связано с проводимой АО «Федеральная пассажирская компания» подготовкой к работе в условиях конкуренции, уточнили в ФАС.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что разработанный и утвержденный антимонопольной службой документ, в частности, предусматривает отмену ценового регулирования тарифов оператора Пулково — ООО «Воздушные ворота северной столицы» — по обеспечению взлета, посадки и стоянки самолетов, предоставлению аэровокзального комплекса и обеспечению авиационной безопасности.