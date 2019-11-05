ФАС разработала проект приказа о дерегулировании тарифов в Пулково

Федеральная антимонопольная служба подготовила проект приказа о дерегулировании тарифов в аэропорту Пулково на международных направлениях и на железнодорожных перевозках в плацкартных и общих вагонах поездов между Москвой и Петербургом. Предполагается, что решение будет содействовать развитию конкуренции за пассажира, сообщили в антимонопольном ведомстве.

Документ, в частности, предусматривает отмену ценового регулирования тарифов оператора Пулково — ООО «Воздушные ворота северной столицы» — по обеспечению взлета, посадки и стоянки самолетов, предоставлению аэровокзального комплекса и обеспечению авиационной безопасности. В сочетании с решением по либерализации международных воздушных перевозок, привлечению лоукостеров и введением электронной визы ожидается кратный рост количества прямых международных рейсов из Петербурга. При этом увеличение количества обслуживаемых Пулково международных пассажиров позволит снизить тарифную нагрузку, связанную с расширением аэропорта, относимую на пассажиров во внутрироссийских направлениях, уточнили в ФАС.

В настоящий момент проект приказа проходит согласования и будет рассмотрен до конца текущего года.