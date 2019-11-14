Электроезд «Ласточка» оборудовали системами автономного вождения

Завод «Уральские локомотивы» (совместный актив группы "Синара" и концерна Siemens) оборудовал системами автоведения все высокоскоростные поезда «Ласточка». Как сообщили в пресс-службе группы «Синара», установка ультразвуковых датчиков позволяет скорректировать остановку поезда на платформе.

«Установка стала подготовительным этапом проекта по внедрению беспилотной системы управления поездами. Предполагается, что в ближайший месяц сократиться интервал движения поездов», — сообщил гендиректор «Уральских локомотивов» Олег Спаи, уточнив, что сейчас новое оборудование тестируется на площадке Московского центрального кольца (МКЦ).

Помимо этого «Ласточки» оснащены оптической системой, которая позволяет формировать двухмерную и трехмерную картину пространства и оценивать занятость путей. Технология «машинного зрения» также проходит опытные испытания на МЦК с лета этого года. «Теперь разрабатывается информационная база для дальнейшего анализа полученных данных. Затем специалисты завода совместно с РЖД и научными институтами будут работать над техническими требованиями для полной автоматизации поездки», — уточнили в пресс-службе компании.

Напомним, завод «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме (Свердловская область) занимается проектированием, производством и техническим обслуживанием подвижного состава нового поколения. Завод начал выпускать «Ласточку» в 2014 году, они курсируют на МЦК и регулярных маршрутах ОАО «РЖД» в Московской, Свердловской, Ленинградской и других областях.

В ноябре прошлого года завод выпустил новую модификацию «Ласточки», основное отличие которой состояло в возможности работать на участках железных дорог как с постоянным, так и с переменным током. По словам компании, на создание новой модели ушло пять месяцев. Поезд может вместить до 2 тыс. пассажиров в разную составность — от 5 до 12 вагонов.