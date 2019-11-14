Уровень травмирования на СКЖД с начала года снизился на 4,5%

За первые десять месяцев этого года на Северо-Кавказской железной дороге было травмировано 107 человек, что на 4,5 % ниже прошлогоднего уровня, сообщает пресс-служба СКЖД. Снизилось и количество погибших с 84 до 81 человека.

«Основной причиной травмирования граждан остается хождение по путям в неустановленном месте перед движущимся поездом. По этой причине случается 92% несчастных случаев. Уровень детского травматизма в текущем году также снижен. В январе-октябре 2019 года в результате наезда подвижного состава травмировано шесть несовершеннолетних, из них трое со смертельным исходом. За аналогичный период прошлого года было шесть случаев травмирования детей, пять из них со смертельным исходом», — говорится в сообщении.

Еще шестеро несовершеннолетних в этом году было травмировано электрическим током. Годом ранее электротравмы на СКЖД получили десять детей.

Снижения удалось достичь за счет комплекса профилактических мер по предупреждению случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. В этом году на эти цели было направлено около 11 млн рублей. Так, с начала года на полигоне дороги выполнен капитальный ремонт на 199 объектах железнодорожной инфраструктуры, установлено и обновлено 8,5 тыс. знаков безопасности, выполнено нанесение полос безопасности на пассажирских платформах.

Дарья Голякова