Продажи премиальных автомобилей в России выросли на 9%

Продажи премиальных автомобилей в России в октябре выросли на 9%, сообщает агентство «Автостат».

За минувший месяц было продано 14,2 тыс. новых премиальных автомобилей, что на 8,6% больше, чем в октябре 2018 года. Лидером среди марок в первый осенний месяц является Mercedes-Benz (3,7 тыс. шт.; +14,8%), опережающий BMW (3,7 тыс. шт.; +19,2%), Lexus (1,9 тыс. шт.; +10,6%), Audi (1,5 тыс. шт.; +1,7%) и Land Rover (853 шт.; -2,7%).

Напомним, в октябре продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России, по данным «Ассоциации европейского бизнеса» (АЕБ), сократились на 5,2% — до 152 тыс. машин.