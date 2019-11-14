Бюджетный комитет гордумы одобрил увеличение расходов на новые автобусные маршруты

14 ноября члены комитета Пермской городской думы по бюджету в первом чтении одобрили увеличение расходов бюджета 2020 года в сфере транспорта на 7,5 млн руб. По словам замглавы администрации Перми Веры Титяпкиной, средства будут направлены на заключение контрактов на маршруты №22, 48 и 88, увеличение количества автобусов на маршруте №36, а также на открытие маршрута №51. Он соединит Комсомольскую площадь и станцию Пермь – I.

Председатель Контрольно-счетной палаты Перми Мария Батуева отметила, что в предлагаемом проекте решения отсутствует подтверждение расчетов и обоснование увеличения количества автобусов. Однако первый вице-спикер гордумы Дмитрий Малютин заявил, что в итоге администрация смогла обосновать траты. Решение было поддержано единогласно.