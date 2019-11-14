Автоперевозчики пожаловались в ГИБДД на фейковые новости о зимней резине

Объединение автопассажирских перевозчиков (ОАП) направило начальнику ГИБДД России Михаилу Черникову письмо, в котором просит еще раз разъяснить правила применения зимней резины на легковых авто и легких грузовиках. «Ъ» удалось ознакомиться с текстом документа.

Через мессенджеры в последнее время «распространяется противоречивая информация «о внесении изменений в закон», рассказывают в организации. По одной из версий зимние шипованные покрышки обязательны с 1 ноября 2019 года, по другой – с 11 ноября, при этом инспекторам разрешается в первый раз не выписывать штраф. Другие перевозчики утверждают, что с 1 ноября шипованные шины необязательны. В некоторых сообщениях есть ссылки на некие изменения в ПДД. Перевозчики стали интересоваться нововведениями в связи «с понижением температуры», отмечают в ОАП,

При этом, подчеркивают в объединении, нормативные акты не менялись. Сейчас, согласно техрегламенту таможенного союза о безопасности транспортных средств, в декабре, январе и феврале запрещается эксплуатация транспортных средств без зимних шин (вне зависимости от наличия шипов). С июня по август запрещается эксплуатация автомобилей с шипованными колесами. Штрафов за нарушения этих правил не существует. ГИБДД России разъясняла законодательство еще в декабре 2018 года.

Напомним, в начале недели госкомпания «Автодор» предложила изменить законодательство, сократив разрешенный срок эксплуатации шипованных шин. Предложение было направлено для анализа в Минтранс.

Подробнее об инициативе «Автодора» - в материале «Ъ»