В России предложили сократить срок использования шипованной резины

Госкомпания «Автодор» предложила изменить законодательство, сократив разрешенный срок эксплуатации шипованных шин. Такие выводы содержаться в научном исследовании, которая провела госкомпания для исследования мирового опыта применения шипов и их влиянии на дороги (“Ъ” ознакомился с текстом). Результаты научной работы направлены в Минтранс.

Сейчас, согласно техрегламенту таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств, в декабре, январе и феврале запрещается эксплуатация транспортных средств, не укомплектованных зимними шинами (вне зависимости от наличия шипов). С июня по август эксплуатация автомобилей с шипованными колесами запрещается.

Правила применения шипованных шин в зависимости от климатических поясов на законодательном уровне не закреплены, не определены штрафы за нарушения этих правил, обращают внимание в «Автодоре». «С достоверной точностью не оценена степень износа дорожных покрытий шипованными шинами, и на основании чего не выработан единый подход к системе управления сохранностью дорожных покрытий (снижение скоростных режимов зимой, запрет эксплуатации шипованных ших, подбор смеси дорожных одежд с каменными материалами крупных фракций и .т.д)»,— поясняют в госкомпании.

В «Автодоре» приводят в пример исследования шведских ученых: при движении автомобиля с шипованными шипами, особенно на скоростях выше 70 км\ч, существенно вырастает образование пыли. Приводится также пример Финляндии, где в 1992–1993 годах 92% автовладельцев применяли шипы, в результате расходы на восстановление дорожного покрытия выросли на $46 млн.

Напомним, что еще в 2016 году депутаты предлагали ввести штрафы за использование автомобильных шин, не соответствующих сезону.

Подробнее читайте в материале “Ъ”.