Садовничий может до конца года покинуть пост ректора МГУ

Ректор МГУ Виктор Садовничий может до конца года покинуть свой пост, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники в Кремле. По их словам, ректор может стать президентом университета или перейти на одну из должностей в научно-технологической долине МГУ.

Два собеседника агентства, близких к администрации президента, отметили, что новым ректором МГУ в случае ухода господина Садовничего может стать «политическая фигура». Речь идет о специалисте с большим опытом. Среди обсуждемых кандидатов — действующий проректор МГУ, начальник управления научной политики и организации научных исследований университета Андрей Федянин, который занимает свой пост с 2014 года. По словам источника, к господину Федянину расположен господин Садовничий, а администрация президента также не против его кандидатуры.

Издание напомнило, что для ректоров государственных вузов установлен предельный возраст службы в 65 лет, который может быть продлен до 70 лет. Для МГУ и СПбГУ действует особый порядок, регулируемый спецзаконом: ректоров этих вузов назначает указом президент, он же может продлить их полномочия на новый пятилетний срок после достижения ими 65-летнего возраста. Господин Садовничий возглавляет МГУ с 1992 года, в апреле ему исполнилось 80 лет. Его полномочия продлевались уже дважды — в декабре 2009-го и декабре 2014-го.

Накануне президент России Владимир Путин встретился с господином Садовничим. Они обсудили подготовку к празднованию 270-летия МГУ, которое будет отмечаться в 2024–2025 годах.