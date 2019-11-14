«Промобот» открыл представительство в Гонконге

Пермская IT-компания «Промобот» зарегистрировала первое полноценное представительство российских роботов за рубежом. Офис расположился в Гонконге (Китай). Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Компания намерена открыть представительства и в других странах. «Мы планируем открыть компанию в США — для работы с Северной Америкой, и в Дубае — для продвижения на Ближнем Востоке», - отметил председатель совета директоров Promobot Алексей Южаков.

Компания «Промобот», созданная в 2015 году, специализируется на производстве автономных сервисных роботов для бизнеса под брендом Promobot. Производство роботов включает в себя разработку мехатроники, электроники и ПО, изготовление компонентов робота и его полную сборку. На сегодняшний день компания произвела свыше 400 единиц техники. География поставок Promobot насчитывает 26 стран мира.

АО «Модернизация Инновации Развитие» (фонд «МИР», Москва) принадлежит 14,29%, еще 24,9% владеет столичное ООО «ФРИИ Инвест», подконтрольное государственному фонду развития интернет-инициатив. Контрольный пакет «Промобота» распылен среди физлиц — его основателей и топ-менеджеров.