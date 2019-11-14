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Добывающие компании в Ленобласти привлекут к ремонту используемых дорог

Добывающие компании в Ленинградской области привлекут к ремонту участков дорог, по которым проходит тяжелая техника.

Такие предприятия должны будут заключить с ГКУ «Ленавтодор» соглашения, в рамках которых будет производиться совместная оценка объема ущерба дорожному полотну, после чего разработчики карьеров проводят ремонт магистралей за свой счет. Такие соглашения уже подписали руководители предприятий, работающих во Всеволожском, Выборгском и Кингисеппском районах.

Как сообщили в дорожном комитете Ленобласти, для доставки песка, камня и щебня, как правило, используется сверхтяжелая техника массой свыше 40 тонн. На территории региона работают более 50 крупных карьеров.

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