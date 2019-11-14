ЦБ предложил ограничить кредитование сделок слияний и поглощений с 2020 года

Центробанк предложил ввести ограничения для банков на кредитование сделок по слиянию и поглощению (M&A) с 1 января 2020 года, говорится в документе (.pdf) на сайте регулятора. Ранее планировалось ввести эти нормы с 1 октября 2019 года.

Документ предполагает, что кредиты по M&A будут классифицироваться в третью категорию качества, то есть получать статус «сомнительных». Это подразумевает, что на резерв в банке должно уходить от 21% до 50% от суммы кредита. На данный момент кредиты по M&A определяются в первую и вторую категории, где не подразумевается резервирование.

При этом банки получат право повышать категорию качества кредитов (только на одну категорию). В новом варианте документа уточняется, что попавшие во вторую категорию качества кредиты по M&A с 2020 года должны отправлять в резерв 2% от суммы кредита, а не 5%, как было заявлено раньше. Однако в 2021 году этот показатель увеличится до 3,5%, в 2022 году — до 5%.

В Центробанке объясняли, что такой шаг поможет получить экономике длинные деньги для крупных проектов.

Подробнее об инициативе ЦБ — в публикации “Ъ” «Промышленности прописывают банки».