ЦБ введет ограничения на кредитование сделок слияний и поглощений

Центральный банк введет с 1 октября 2019 года ограничения для банков на кредитование сделок по слиянию и поглощению (M&A), говорится в сообщении на сайте ЦБ. Новые правила будут касаться только новых кредитов.

«Изменения предусматривают, что кредиты, направленные на совершение сделок по слиянию и поглощению, будут классифицироваться в третью категорию качества. Одновременно с этим банкам будет предоставлено право повышать категории качества таких ссуд не более чем на одну категорию качества, если показатели операционной деятельности заемщика свидетельствуют, что платежи по основному долгу и процентам будут осуществляться своевременно и в полном объеме»,— объяснили в ЦБ.

Всего существует пять категорий качества. Третья категория соответствует «сомнительным», что подразумевает направление на резерв в банке от 0% до 20% от суммы кредита. На данный момент кредиты по M&A определяются в первую и вторую категории, где не подразумевается резервирование.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ до конца года ужесточит резервирование кредитов на сделки по слиянию и поглощению (M&A).

Напомним, в 2018 году ЦБ опубликовал доклад «Стимулирующее банковское регулирование», в котором говорилось о мерах по созданию длинных денег (долгосрочных инвестиций или кредитов) в российской экономике. В нем в том числе говорилось об ограничении сделок слияния и поглощения. Документ вышел на фоне дискуссий об источниках финансирования нацпроектов.

Подробнее о предложениях регулятора — в материале “Ъ” «ЦБ хочет сделать деньги длиннее».