На должность директора муниципального приюта претендуют три человека

Заявки на замещение вакантной должности директора МКУ «Пермская городская служба по регулированию численности безнадзорных собак и кошек» подали три человека. Об этом “Ъ-Прикамье” сообщили в пресс-службе администрации Перми.

В состав конкурсной комиссии, помимо чиновников и депутатов гордумы, входят представители общественных организаций защитников животных «Доброе сердце», «Островок Надежды», фонда «Верность». Итоги конкурса должны быть подведены до 7 декабря.

По данным “Ъ-Прикамье”, среди претендентов зоозащитницы Елена Олькова и Вера Смирнова, а также – действующий руководитель МКУ Игорь Сафонов.

Господин Сафонов является фигурантом уголовного дела, возбужденного СКР по факту гибели пенсионерки. По версии следствия, господин Сафонов проявил бездействие, которое повлекло смерть 87-летней жительницы Перми, погибшей, по предварительным данным, от укусов стаи бродячих собак. Пенсионерка вышла из дома и пропала 14 октября, спустя сутки ее останки и фрагменты одежды были найдены в логу. Жители района, в котором проживала пенсионерка, сообщали чиновникам о стаях агрессивных беспризорных собак, однако надлежащих мер к их поимке и изоляции в специальном центре предпринято не было.