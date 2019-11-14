СМИ: Россия, Индия и Китай работают над аналогом SWIFT

Россия, Индия и Китай прорабатывают создание платежного механизма, который станет альтернативой системе SWIFT, для обхода американских санкций, сообщила газета The Economic Times со ссылкой на источники. Этот вопрос может быть включен в повестку дня саммита БРИКС в Бразилии, отмечает издание.

Предполагается, что российская система передачи финансовых сообщений (СПФС) подключится к китайской Трансграничной межбанковской платежной системе. При этом у Индии аналогов таких систем нет, поэтому Нью-Дели будет необходимо интегрировать действующий механизм к платформе Центрального банка России. Задумка состоит в том, чтобы перекодировать информацию в формат той платежной системы, с которой удобно работать каждой из стран.

Напомним, в России аналог SWIFT — СПФС — существует с 2014 года. Сервис был разработан ЦБ, чтобы обезопасить российские банки от риска отключения SWIFT, который возник после первой волны санкций США и ЕС против России. К СПФС подключено восемь иностранных банков, всего ею пользуется 400 клиентов.

О том, как планируют расширять возможности СПФС,— в материале “Ъ” «Российский аналог SWIFT выходит в мир».