Проектно-сметную документацию для аквапарка разработают за 200 млн руб.

Члены рабочей группы по подготовке проекта бюджета края на 2020—2022 годы поддержали изменения в проект основного финансового документа, касающиеся внесения 200 млн руб. в уставный капитал ООО «Спорткомплекс “Олимпия-Пермь”».

Эти деньги будут потрачены на разработку проектно-сметной документации для строительства многофункционального комплекса с аквапарком, фитнес-центром и гостиницей.

Зампредседателя КСП Ирина Денисова отметила, что контрольному органу до сих пор не представлены документы, которые подтверждают объем бюджетных ассигнований. Представитель минимущества на это ответила, что за основу расчетов берется аквапарк «ЛетоЛето» в Тюмени, который строился по аналогичному проекту. Его строительством и развитием занимается холдинг «Сибинтел». Сейчас чиновники ведут переговоры с тюменским застройщиком.

Напомним, о планах строительства аквапарка в Перми губернатор Максим Решетников заявил в октябре этого года. Объект планируется построить за бюджетный счет. Стоимость аналогичного аквапарка в Тюмени площадью 50 тыс. кв.м. оценивается в 3,5 млрд руб.