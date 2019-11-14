В Армавире депутат закрасил краской мемориальную доску героя Армении

Депутат Армавирской городской думы Алексей Виноградов закрасил черной краской находящуюся на территории армянского храма в Армавире мемориальную доску Гарегину Нжде. Как сообщил парламентарий изданию «Красная весна», до 11 ноября представители властей и Союза армян России должны были самостоятельно демонтировать мемориал, однако сделано этого не было, и депутат решил справиться своими силами.

В годы Великой Отечественной войны Гарегин Нжде сотрудничал с немецко-фашистскими войсками, в Болгарии вербовал представителей армянской диаспоры для совершения диверсионных операций на территории Советского Союза и был одним из создателей Армянского легиона, участвовавшего в боях против советских войск на Северном Кавказе и Западном фронте. Осужден советским правительством, приговорен к высшей мере наказания и скончался в местах заключения. В Армении Гарегин Нжде Тер-Арутюнян является героем национально-освободительного движения начала XX века и основоположником концепции армянской националистической идеологии. В центре Еревана установлен памятник Тер-Арутюняну.

Тем не менее, посольство Армении в России выразило возмущение в связи c поступком господина Виноградова и расценивает его как акт вандализма и проявление самоуправства на территории храма Армянской Апостольской церкви. «Эти действия не соответствуют духу армяно-российских взаимоотношений и могут привести к межнациональному напряжению», - говорится в официальном заявлении посольства.

Посольство намеревается в установленном порядке уведомить соответствующие российские органы о произошедшем акте вандализма на территории армянского храма и призывает власти Армавира дать соответствующую оценку произошедшему.

Василий Хитрых