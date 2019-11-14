Глава Росавиации заявил о необходимости реконструировать аэропорт Кургана

Руководитель Росавиации Александр Нерадько в правительстве Курганской области провел совещание, посвященное вопросу развития авиационного комплекса региона. Он отметил, что за 10 месяцев 2019 года пассажиропоток из Кургана увеличился на 17%, при том, что действует всего один ежедневный рейс в Москву. Возросшая потребность в авиасообщения требует увеличения количества рейсов в столицу и открытие новых направлений, считает господин Нерадько. Для этого необходимо обновить инфраструктуру аэропорта.

«Аэропорт Кургана имеет большой потенциал для своего развития. Состояние аэродромной инфраструктуры, которую мы сегодня осмотрели – удовлетворительное. Требуется коренная реконструкция аэровокзального комплекса, чтобы сделать его по-современному комфортным и удобным для пассажиров», - цитирует Александра Нерадько пресс-служба областного правительства.

Также глава Росавиации обсудил с правительством региона вопросы демонополизации авиасообщения в Курганской области. Сейчас в регионе работает всего один перевозчик – Utair. Александр Нерадько считает необходимым привлечение других авиакомпаний. Представители правительства заверили его, что несколько авиакомпаний выразили готовность осуществлять перевозки, идет обсуждение условий.