В МЧС прокомментировали информацию о взрыве под Ижевском

В МЧС по Удмуртии прокомментировали информацию о взрыве под Ижевском. Об обозначенном инциденте писали очевидцы в социальных сетях. По их словам, он произошел в районе 15:30 13 ноября.

«Сообщения о происшествии в пожарно-спасательные подразделения не поступали. На площадке одного из заводов республики проводились плановые испытания продукции. Опасности для населения и работников завода не представляют, проводятся с соблюдением всех требований»,— сообщили в МЧС корреспонденту “Ъ-Удмуртия”.