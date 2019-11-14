Пермский край получит 32 млрд рублей на реализацию нацпроектов

В Пермский край в 2020 -2023 годах на реализацию нацпроектов из федерального бюджета поступит 32,4 млрд руб. Финансирование будет увеличено на 10%. Такие цифры озвучил заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий по итогам заседания рабочей группы совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам замполпреда, исполнение нацпроектов находится на особом контроле аппарата полномочного представителя. В каждом регионе округа проводятся выездные совещания с участием руководства субъекта, министерств, ведомств и контрольно-надзорных органов. «Такая практика контроля будет продолжена. Конечно, будем использовать и новые механизмы мониторинга и контроля ситуации с учетом процессов автоматизации данного направления», - заключил Алексей Кузьмицкий.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в 2020 году из федерального бюджета поступят 10, 8 млрд руб., они будут распределены следующим образом: на развитие здравоохранения направят 1,9 млрд руб., образования - 1,07 млрд руб., демографию - 3,33 млрд руб., в сферу культуры - 69,3 млн руб.

На 2021 год запланировано 8,8 млрд федеральных средств (в том числе здравоохранение - 746,5 млн руб., образование - 480,6 млн руб., демографию - 3,5 млрд руб., культуру - 42 млн руб.).

В 2022 году федеральная казна направит в регион 12,8 млрд (в том числе на здравоохранение - 919 млн руб., образование - 383, 2 млн руб., демографию - 3,1 млрд. руб.. культуру - 103,2 млн руб.).