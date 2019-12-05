Сегодня исполняется 56 лет президенту Уральской горно-металлургической компании Искандару Махмудову

Его поздравляет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев:

— Уважаемый Искандар Кахрамонович! Примите самые теплые поздравления с днем рождения! На протяжении многих лет возглавляемая вами Уральская горно-металлургическая компания укрепляет экономическую мощь нашей страны и Свердловской области. УГМК являет собой пример бизнеса, нацеленного на постоянное развитие городов своего присутствия, на улучшение качества жизни в них. Особенно ценю ваш вклад в сферы образования, спорта, в сохранение здоровья уральцев. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений, а Уральской горно-металлургической компании — дальнейших успехов и процветания!

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