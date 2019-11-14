Структура «Газпрома» намерена подать на банкротство Юргинского машзавода

Компания «Газпром межрегионгаз Кемерово» уведомила о намерении обратиться в арбитражный суд Кемеровской области с заявлением о банкротстве Юргинского машиностроительного завода, говорится в материалах аналитической системы «СПАРК-Интерфакс». Согласно сайту структуры «Газпрома», на 1 ноября просроченная задолженность завода за поставленный газ составляет 239,3 млн руб., не оплачено 13 месяцев. Ранее «Газпром межрегионгаз Кемерово» неоднократно ограничивал поставки газа на «Юрмаш» из-за накопленной просроченной задолженности.

Юргинский машзавод производит полный спектр горно-шахтного оборудования для очистных забоев, технику для разрезов и обогатительных фабрик. Выручка завода за прошлый год составила 1,26 млрд руб. при чистом убытке 1,8 млрд руб. УВЗ получил контроль над «Юрмашем» в 2013 году в рамках сделки по приобретению угольной компании «Заречная» у Виктора Нусенкиса. По данным «СПАРК-Интерфакс», 90% уставного капитала Юрмаша принадлежат «УВЗ-сервис», структуры госкорпорации «Ростех». Как ранее сообщалось, глава Кузбасса Сергей Цивилев в январе этого года заявил, что «Юрмаш» перейдет к УГМК (подконтрольна Искандару Махмудову и Андрею Бокареву). По его словам, сделка между УВЗ и «УГМК-холдингом» находится в финальной стадии. Сроки и условия он не назвал.

Юрий Зуев