Маркетплейс «М.Видео» начнет работать с «Почтой России»

«Почта России» и принадлежащий ритейлеру «М.Видео» маркетплейс goods договорились о партнерстве. С его помощью маркетплейс рассчитывает нарастить число заказов на 40%, а «Почта России», по мнению экспертов, сможет загрузить свои строящиеся фулфилмент-центры в регионах.

«Почта России» и маркетплейс goods договорились о стратегическом сотрудничестве, сообщили “Ъ” в компаниях. С помощью логистики «Почты России» маркетплейс сможет расширить возможности по продвижению товаров, что должно обеспечить значительный рост объема продаж для продавцов, размещающих свою продукцию на площадке, говорится в сообщении сторон. «Почта России» предоставляет для goods фулфилмент-сервис, в который входят прием, хранение, комплектация и упаковка товаров. Ее клиенты, в свою очередь, получат доступ к ассортименту из более 1,5 млн товаров. В результате сотрудничества партнеры планируют увеличить объем онлайн-заказов на маркетплейсе на 40%.

Goods — маркетплейс, основанный группой компаний «М.Видео», где представлены товары более чем 3 тыс. интернет-магазинов в категориях электронной и бытовой техники, товаров для дома, строительства и ремонта, детских товаров и др. По собственным данным, goods ежедневно принимает более 5 тыс. заказов, ежемесячно его посещает более 4,5 млн пользователей.

Партнерство позволит goods использовать инфраструктуру фулфилмент-центров компании «Национальные логистические технологии» (совместное предприятие «Почты России» и ВТБ) и обеспечить ускорение доставки и сокращение расходов за счет уменьшения количества звеньев в логистической цепочке, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Это поможет goods.ru «оптимизировать инвестиции, которые потребовались бы при аренде или строительстве собственных складов», отмечает он. Фулфилмент, предоставляемый «Почтой России», нужен goods для организации быстрой и недорогой доставки в регионы, указывает партнер Data Insight Федор Вирин.

«Почте России» партнерство с goods позволит не только повысить загрузку строящихся фулфилмент-центров, но и получить дополнительные доходы за счет доступа к ассортименту маркетплейса аудитории мобильного приложения, которая превышает 10 млн человек, добавляет Михаил Бурмистров.

Анастасия Фролова