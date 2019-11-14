Маркетплейс «М.Видео» начнет работать с «Почтой России»

«Почта России» и принадлежащий ритейлеру «М.Видео» маркетплейс goods договорились о партнерстве. С его помощью маркетплейс рассчитывает нарастить число заказов на 40%, а «Почта России», по мнению экспертов, сможет загрузить свои строящиеся фулфилмент-центры в регионах.
«Почта России» и маркетплейс goods договорились о стратегическом сотрудничестве, сообщили “Ъ” в компаниях. С помощью логистики «Почты России» маркетплейс сможет расширить возможности по продвижению товаров, что должно обеспечить значительный рост объема продаж для продавцов, размещающих свою продукцию на площадке, говорится в сообщении сторон. «Почта России» предоставляет для goods фулфилмент-сервис, в который входят прием, хранение, комплектация и упаковка товаров. Ее клиенты, в свою очередь, получат доступ к ассортименту из более 1,5 млн товаров. В результате сотрудничества партнеры планируют увеличить объем онлайн-заказов на маркетплейсе на 40%.
Goods — маркетплейс, основанный группой компаний «М.Видео», где представлены товары более чем 3 тыс. интернет-магазинов в категориях электронной и бытовой техники, товаров для дома, строительства и ремонта, детских товаров и др. По собственным данным, goods ежедневно принимает более 5 тыс. заказов, ежемесячно его посещает более 4,5 млн пользователей.
Партнерство позволит goods использовать инфраструктуру фулфилмент-центров компании «Национальные логистические технологии» (совместное предприятие «Почты России» и ВТБ) и обеспечить ускорение доставки и сокращение расходов за счет уменьшения количества звеньев в логистической цепочке, считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Это поможет goods.ru «оптимизировать инвестиции, которые потребовались бы при аренде или строительстве собственных складов», отмечает он. Фулфилмент, предоставляемый «Почтой России», нужен goods для организации быстрой и недорогой доставки в регионы, указывает партнер Data Insight Федор Вирин.
«Почте России» партнерство с goods позволит не только повысить загрузку строящихся фулфилмент-центров, но и получить дополнительные доходы за счет доступа к ассортименту маркетплейса аудитории мобильного приложения, которая превышает 10 млн человек, добавляет Михаил Бурмистров.
«Почта России» предложит интернет-магазинам сервис по пересылке покупок в свои отделения, а также собственные и партнерские постаматы и пункты выдачи заказов (ПВЗ). Тариф на доставку внутри одного города составит 95 руб. При такой цене сервис может оказаться убыточным, но «Почта России» потенциально способна компенсировать издержки за счет масштаба, говорят участники логистического рынка.
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