Пляж и елка

В реновацию отеля Kanuhura Maldives на острове Канухура в 2017 году было вложено $42 млн. Руководила процессом Инге Мур, соосновательница лондонского бюро Muza Lab и обладательница премии Gold Key Design of the Year 2013. В портфолио бюро — бар Donovan в отеле Brown’s в Лондоне, отель Alpina Gstaad в Гштаде, римский St. Regis и десятки других проектов. В основе концепции Kanuhura — босоногая роскошь, или gypset — гибрид английского gypsy — цыган и jet-set, слова, означающего богемно-роскошный образ жизни путешественника. Во время реновации поменяли буквально все — от посуды до планировки вилл и даже прикупили соседний необитаемый остров. Когда гости подлетают к отелю на гидросамолете, первое, что они видят в иллюминаторе,— три острова, расположенных рядом друг с другом. Самый большой утопает в зелени, а его перламутрово-белая кромка растворяется в лазурной лагуне. Отель построен с большим уважением к окружающей среде и, по заверениям менеджмента, не наносит вреда природе архипелага.

В этом году пляжи отеля заняли девятое место в рейтинге «50 лучших пляжей мира» по версии портала Big 7 Travel. Курорт Kanuhura имеет три частных пляжа (на самом острове Канухура и двух соседних необитаемых островах). На острове 80 вилл. Небольшие бунгало на пляже или прямо в океане, громадные — с собственным бассейном и садом. При этом гости могут выбрать, жить в вилле с видом на закат или рассвет.

Все главные развлечения — на самом большом острове — Канухура. До соседнего острова Дженунухура вплавь 300 м или 2 минуты на лодках, которые отплывают каждые 20 минут. Преодолеть это расстояние стоит хотя бы для того, чтобы пообедать в гриль-ресторане Drift прямо на пляже. Кроме Drift в отеле еще семь ресторанов и баров. Главный — A Mano. Здесь сервируют завтраки, буфет на обеды и ужины и подают блюда разных мировых кухонь с мальдивскими акцентами. Chef’s Herb Garden — это большой стол в садике, который можно забронировать для особого случая и при свечах наблюдать, как шеф готовит вам персонально салаты и овощные тартары из выращенных в этом же садике овощей и зелени.

Итальянский ресторан Bottega с белыми скатертями и впечатляющей картой вин из разных уголков мира — для тех, кто соскучился по пицце и спагетти. Японские суши, китайскую лапшу и азиатские фьюжен-блюда готовят на ужин на открытой кухне в Veli. За кондитерскими экспериментами — в Deli. По запросу гостям собирают корзины для пикника. Берите такую и отправляйтесь на необитаемый остров Маслеггихура. В баре Cowry Club у центрального бассейна днем можно пить коктейли прямо в купальнике, а к вечеру нарядиться для танцев и веселья. Миксологи разработали довольно обширное коктейльное меню (самое большое на Мальдивах, как они утверждают).

Но особенное место в списке занимает Iru. То ли бар, то ли глэмпинг. На пляже в обустроенных вигвамах и бунгало можно загорать днем, любоваться закатом вечером и отдыхать после захода солнца.

Правда, праздно валяться гости перестают день на третий-четвертый после приезда. Видимо, что-то такое витает в воздухе, но почти все уже через пару дней готовы к активному времяпрепровождению. Личный тренер оценивает физическую подготовку и расписывает индивидуальную программу: мышечная масса, растяжка, выносливость, фитнес. Список доступных занятий включает пилоксинг (бокс, пилатес и танец в одном флаконе), бокс и кикбоксинг, зумба-фитнес, функциональный фитнес, круговые тренировки, растяжку, буткамп, вспомогательные утренние пробежки по пляжу, пилатес. Кроме того, есть бесплатные групповые занятия.

На закате и рассвете проводится «тренировка мальдивского воина» — упражнения повторяют движения воинов и ремесленников прошлых столетий. Для силовых тренировок используются древесные брусья и скорлупа кокосового ореха. А после, конечно,— в Kokaa Spa, завоевавший две награды — «Лучший спа-центр в мире 2017» от National Geographic Traveler и Luxury Island Resort Spa от Luxury Spa Awards 2017. В спа-меню — привычные массажи, ароматерапия, обертывания и специальные масляные ритуалы, массажи кристаллами, сонные процедуры на грани медитации и массаж шеи, головы и ног для тех, у кого джет-лег.

Пока родители в спа — дети в детском клубе. В зависимости от возраста и времени суток они или заняты поделками, или смотрят кино под звездным небом, или играют в волейбол, или рыбачат — аниматоры каждый день предлагают детям и подросткам новые занятия и развлечения. В дни рождественских и новогодних каникул обещают еще и мастер-класс по посадке новогодних елок, мастер-класс по изготовлению елочных игрушек и другие развлечения для всей семьи.

Светлана Рысева