Лучано Барбера основал свой бренд мужских костюмов в 1970-е, а мысль об этом возникла у него еще в середине 1960-х, когда известный фотограф Уго Мулас снял Лучано для номера L'Uomo Vogue. На Барбере был костюм, сшитый портным Марио Поцци из тканей, выпущенных на фабрике в итальянском городе Бьелла, которая принадлежала отцу Лучано. Фотография буквально облетела земной шар и попала на стол к владельцу известного магазина мужской одежды Louis Boston, Мюррею Перлстайну. Он тут же связался с Лучано и предложил сделать коллекцию одежды для магазина — готовые комплекты от брюк до шляп. Производство запустили на отцовской фабрике. Так все и завертелось. Костюмы и блейзеры Luciano Barbera носили все сильные мира сего, включая Джона Кеннеди-младшего. Лучано Барберу до сих пор, в его 80, журналисты и критики моды называют самым стильным мужчиной на планете.

Сейчас компанию возглавляет Лодовико Барбера, сын Лучано. Он сам когда-то проходил стажировку на фабрике деда и с нуля постигал азы бизнеса. «Коммерсантъ. Стиль» встретился с Лодовико Барберой, коммерческим директором и руководителем департамента маркетинга бренда, когда тот приезжал в Москву проведать корнер марки в ЦУМе (вещи бренда продаются здесь эксклюзивно).

— Года три назад был популярен уличный стиль в одежде. Сейчас все вернулось к классике, но упрощенной, более удобной. Ожидали ли вы этого?

— Мы всегда в первую очередь думали о материалах, из которых производим одежду. Наш бренд этим славится. Это пошло от моего деда. Так что, безусловно, существует неразрывная связь между материалом и качеством конечной продукции. Я ждал момента, когда мода вернется к классическим костюмам. Конечно, не к таким, как прежде, а к видоизмененным, с поправкой на уличный стиль. И теперь мы ищем новые материалы, работаем над созданием более прочных и удобных курток и пиджаков.

— Чего ждут от вас клиенты?

Luciano Barbera, коллекция осень—зима 2019/20 Фото: Courtesy of Luciano Barbera

— Одежда и манера поведения должны друг другу соответствовать, поэтому наши клиенты не хотят, чтобы костюм был очень уж строгим. Например, не все любят постоянно носить галстук. Сейчас мы разрабатываем пиджаки из мягкой ткани, которые будут подчеркивать фигуру.

— Как вы относитесь к тому, что люди стали носить деловые костюмы с кроссовками?

— Теперь это допустимо, но классические туфли все равно подходят больше.

— Как изменились материалы, из которых сейчас производится одежда? Я знаю, что многие бренды инвестируют деньги в новые технологии обработки ткани и создания экологически чистых материалов.

— В первую очередь речь идет о весе материалов. Сегодня все сводится к легкости, удобству в носке, водонепроницаемости. Производство одежды претерпевает большие изменения. Классические костюмы должны быть пригодны для ежедневной носки, для путешествий. Теперь все можно сдать в химчистку, фланелевую ткань можно стирать в стиральной машине.

Luciano Barbera, коллекция осень—зима 2019/20 Фото: Courtesy of Luciano Barbera

— Мужские костюмы стали проще, чем были прежде. Хотели бы вы вернуть что-то из прошлого?

— Иногда у меня возникает такое желание. Я вижу людей, которые ценят такой стиль. Раньше в моде были пальто, теперь же куртки и пуховики. Но когда видишь на улице человека в пальто, то понимаешь, что он вызывает интерес. Я бы хотел вернуть старые нормы стиля.

— В последние годы женщины все чаще занимаются дизайном одежды для мужчин. Могут ли они привнести что-то в мужской стиль?

— Да! Женщины показывают, каким они хотели бы видеть мужчину. У девушек прекрасное чувство стиля. Моя сестра и дочь занимаются дизайном новых коллекций. И мой отец всегда поддерживал баланс между мужской классикой и женским видением.

— Каково это — иметь семейный бизнес? Сложно ли сочетать деловые отношения с семейными?

Luciano Barbera, коллекция осень—зима 2019/20 Фото: Courtesy of Luciano Barbera

— Иногда сложно. Но ведь единственный способ избежать споров — это ничего не обсуждать. Я знаю, что никогда не смогу заменить своего отца. Успех строится на том, чтобы создать четкое техзадание и следовать ему. Каждый должен работать ради общей цели. Мы — команда. У моего отца сложный характер. Раньше это было испытанием. Он очень прямолинейный человек. Но сейчас я уже не переживаю из-за его слов так, как раньше, да и остальные члены семьи тоже. Ведь все это ради улучшения нашего бизнеса, за который он беспокоится.

— Какой самый важный совет дал вам отец?

Он сказал: будь собой, уважай людей. Следи за внешним видом, потому что люди всегда будут смотреть, во что ты одет. И уважай все, что нас окружает.

— Довольны ли вы тем, как продаются ваши изделия в России?

— Безусловно. У нас заключено партнерское соглашение с ЦУМом. Недавно мы встречались с представителем отдела продаж — дела идут очень хорошо. Надеемся расширить ассортимент одежды, представленной в магазине.

Беседовал Георгий Костава. Перевела с английского Екатерина Дубовик