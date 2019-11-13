С 2014 года в Крым переехали более 50 тысяч жителей Украины

За последние пять лет около 170 тыс. человек приехали в Крым на постоянное место жительства, из них более 50 тыс.— граждане Украины, сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов. За этот же период около 80 тыс. крымчан уехали в другие российские регионы.

«За пять лет в Россию в Крым приехало порядка 170 тыс. людей на постоянное место жительства. Из них более 50 тыс. приехало с Украины. Уехало из Крыма на Украину 7 тыс., и 80 тыс. уехало в регионы России»,— привел цифры депутат на встрече с делегацией иностранных СМИ (цитата по ТАСС).

Также сегодня стало известно, что более 170 тыс. жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) уже получили российские паспорта в упрощенном порядке. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев телеканалу «Дон-24».

Напомним, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства РФ для всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Позже указ был расширен.

Подробнее о президентской инициативе — в материале “Ъ” «Владимир Путин ждет новых донбасских».

Мониторинг макроэкономики полуострова — в материале “Ъ” «Крым оценили в 1,2% роста ВВП в год».