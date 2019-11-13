Иногда они возвращаются

До конца года в 26 российских регионах избирательные комиссии проверят списки избирателей на предмет выявления фактов двойного голосования на прошедших 8 сентября выборах. Это следует из постановления, принятого 13 ноября на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Результаты проверки будут представлены 23 декабря. Параллельно с ЦИКом проблемой многократного голосования озаботилось движение в защиту прав избирателей «Голос».

С появлением технологии «Мобильный избиратель», в 2017 году заменившей систему открепительных удостоверений, у россиян появилась возможность голосовать на удобном для них избирательном участке внутри своего избирательного округа, а на федеральных выборах — в любой точке России. Для этого достаточно лишь подать соответствующее заявление в территориальный избирком, МФЦ или через портал госуслуг. Однако такой механизм не исключает возможности двойного голосования — и на выбранном участке, и по месту регистрации. Систему проверки однократности голосования ЦИК предусмотрел еще в 2017 году. В июне 2019 года ЦИК заявил о создании рабочей группы, которая займется выявлением фактов двойного голосования на выборах.

Спустя два месяца после единого дня голосования 8 сентября ЦИК сверил данные, полученные от региональных избиркомов, с данными базы обработки заявлений ГАС «Выборы». Теперь комиссия намерена еще раз проверить списки избирателей на 977 участках в 26 регионах, включая Москву, на предмет однократности голосования.

Член ЦИКа Антон Лопатин заявил о 640 случаях «возвращения» избирателей на участок по месту регистрации. По его словам, всего о «вернувшихся» избирателях сообщили комиссии 25 регионов, а об их отсутствии — 11 регионов.

По словам господина Лопатина, проверка по выявлению фактов двойного голосования продлится чуть больше месяца. Региональные избиркомы должны отчитаться о ее результатах перед ЦИКом до 23 декабря. По окончании проверки мешки со списками избирателей будут опечатаны.

Как рассказал “Ъ” сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц, многократное голосование остается одним из самых распространенных нарушений на выборах. По его словам, в единый день голосования 8 сентября на «Карту нарушений», которую ведет «Голос», информация о многократном голосовании поступала из четырех регионов. По его словам, выявить многократное голосование сложно, это требует кооперации наблюдателей с разных участков. Господин Мельконьянц рассказал, что команда наблюдателей «Голоса» анализирует сейчас видеозаписи с участков на губернаторских и муниципальных выборах в Санкт-Петербурге и уже выявила около 40 случаев многократного голосования.

«То, что ЦИК этим озаботился, хорошо, однако их проверка позволит лишь увидеть, не злоупотребил ли избиратель механизмом "Мобильный избиратель". В рамках этой проверки комиссии не смогут выловить главную технологию многократного голосования — голосование за других людей, когда в сговоре с членами комиссий бюллетени выдаются преступникам за других избирателей. В списках будут стоять фиктивные подписи избирателей, и выявить это сейчас без экспертизы невозможно»,— подчеркнул господин Мельконьянц.

Напомним, 8 сентября в России прошло более 5 тыс. выборов разных уровней, в том числе в 13 регионах избраны депутаты законодательных собраний и в 16 — губернаторы.

Ангелина Галанина, Никита Прокшин