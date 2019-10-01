Выборам добавят «цифры»

ЦИК РФ признал успешным эксперимент с цифровым голосованием, который прошел на 30 избирательных участках в Москве 8 сентября. На этих участках избиратели из других регионов могли проголосовать на выборах, проходивших в этот день по их месту жительства, с помощью специального терминала. Центризбирком планирует оснастить такими терминалами в 2020 году уже 1 тыс. избирательных участков в разных городах страны, а к выборам в Госдуму в 2021 году цифровое голосование охватит все субъекты РФ.

В этом году в Москве впервые были организованы цифровые избирательные участки, где жители 20 регионов страны могли проголосовать на выборах своего уровня. Для этого им надо было оставить соответствующую заявку на портале госуслуг. Специально для этих целей концерн «Автоматика» (входит в госкорпорацию «Ростех») разработал терминал, который может быть использован одновременно на муниципальных, региональных и федеральных выборах. Терминал автоматически подсчитывает голоса, фиксирует результаты и формирует отчет. В пресс-службе концерна уточнили, что на экспериментальное цифровое голосование в Москве в этом году зарегистрировалось около 2 тыс. человек, из них проголосовало 1,7 тыс. ЦИК РФ признал эксперимент состоявшимся и планирует в 2020 году оснастить такими терминалами 1 тыс. избирательных участков в разных городах России, а к выборам 2021 года они должны появиться во всех 85 регионах. Об этом “Ъ” сообщил источник в ЦИКе. При этом в пресс-службе концерна «Автоматика» “Ъ” рассказали, что терминалы, использованные 8 сентября, будут доработаны для создания обновленного опытного образца, который ляжет в основу серийного производства: на минувшей неделе между ЦИК РФ и концерном заключен контракт на проведение соответствующих разработок.

Ранее глава ЦИКа Элла Памфилова заявляла, что в случае, если эксперимент с цифровым голосованием пройдет успешно, в 2020 году терминалами могут оснастить 2,5 тыс. участков. Источник “Ъ” в ЦИКе сообщил, что по итогам эксперимента принято решение о внедрении 1 тыс. терминалов в следующем году и 5 тыс. терминалов в 2021 году. Собеседник “Ъ” уточняет, что новая разработка значительно удешевит производство. «Пока существует несколько вариантов, в каких городах будут установлены терминалы в 2020 году,— отметил собеседник “Ъ”.— Либо это будут развитые экономические центры, где сосредоточено большое количество граждан из разных регионов, либо акцент будет сделан на курортные зоны, например, Сочи, где осенью отдыхает большое количество россиян». В случае с выборами в Госдуму в 2021 году 5 тыс. терминалов распределят по всем регионам, но в ЦИКе пока определяют, в каких городах следует создать больше цифровых участков, а в каких они менее необходимы. «Цифровые участки помогут к 2021 году сократить до минимума досрочное голосование, которое не раз подвергалось критике, в том числе со стороны госпожи Памфиловой»,— отмечает источник.

Сейчас вопросы досрочного голосования регулируются в регионах самостоятельно. Проголосовать досрочно можно, если избиратель по уважительной причине не может в день выборов прийти на свой участок. С июня 2017 года в России систему досрочного голосования заменил механизм «Мобильный избиратель», который дает возможность голосовать в пределах своего избирательного округа вне зависимости от места регистрации, если гражданин заранее подал соответствующее заявление.

Директор направления политических и специальных проектов Baikal Communications Group Кирилл Тузов считает, что доверие к платформе «Цифровой избирательный участок» сложится не сразу, а по результатам нескольких волн голосования. «Утверждения о невероятном уровне кибербезопасности, продвигаемые "Ростехом", скорее всего, верны, и организовать фальсификации будет либо невозможно, либо крайне сложно, из-за чего усилится роль проверенных временем политических технологий»,— заявил “Ъ” Кирилл Тузов. При этом он отметил, что цифровые решения не всегда пользуются безупречной репутацией у избирателей — так, вокруг комплексов обработки избирательных бюллетеней разных моделей из года в год возникают споры о технологиях фальсификации, хотя современные модели имеют высокую степень защиты. «Манипуляции на низовом уровне, скорее всего, постепенно удастся изжить,— предполагает господин Тузов.— Но политические силы, которые не захотят с этим смириться, будут, скорее всего, возвращаться к другим способам нечестной игры и подрыва доверия к избирательной системе — например, может увеличиться число попыток вовлечения административного ресурса, подкупа избирателей, "сушки" явки и других хорошо знакомых методов».

По мнению главы ИСЭПИ Дмитрия Бадовского, развитие системы цифровых участков вполне оправданно, и постепенно она может заменить вызывающее много вопросов досрочное голосование. «Цифровые технологии отвечают современному уровню мобильности населения и обеспечивают соблюдение избирательных прав граждан. Но они не исключают проблему кибербезопасности: проголосовавший гражданин должен быть убежден в сохранении тайны голосования, и у него должна быть возможность убедиться, что его голос учтен правильно»,— говорит он.

Елена Рожкова, Ангелина Галанина, Андрей Винокуров