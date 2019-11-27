Календарный ход

В начале ноября на аукционе Only Watch часы Patek Philippe Grandmaster Chime были проданы за рекордную сумму 35,4 млн швейцарских франков. Эта уникальная модель была создана специально для благотворительного аукциона, все вырученные средства от которого перечисляются «Ассоциации Монако по борьбе с миопатией», осуществляющей поддержку исследований в области миодистрофии Дюшена. Повторять ее часовая мануфактура не планирует. Зато в продажу поступают новинки, представленные в марте в Базеле. Как всегда, элегантные классические модели без авангардных дизайнерских решений, но с очень сложной начинкой.

Журналисты, подводя итоги выставки, наперебой рассказывали о часах Calatrava Weekly Calendar 5212A, которые помимо даты и дня недели также отображают номер недели. Или о часах Alarm Travel Time 5520P — это модель с автоматическим заводом и сложной функцией категории Grand Complication. Система индикации времени двух часовых поясов Travel Time была дополнена 24-часовым будильником с классическим гонгом.

Модель 5905R-001 из коллекции Complications Фото: Patek Philippe

Из-за этих громких во всех смыслах слова новинок в тени остался хронограф с годовым календарем, модель 5905R-001 из коллекции Complications. А ведь скорее всего именно эта модель будет наиболее востребованной у ценителей сложных механизмов «на каждый день».

В ней присутствуют сразу два усложнения: хронограф с функцией flyback и автоматическим заводом и запатентованный годовой календарь. Базельская версия 2019 года выпущена в корпусе 42 мм из розового золота с коричневым циферблатом, который украшает узор «солнечные лучи» и деграде от коричневого к черному. Только на изготовление корпуса у мастеров уходит две недели.

Модель 5905R-001 из коллекции Complications Фото: Patek Philippe

Часовые и минутные стрелки из 18-каратного золота и пятиминутные отметки на циферблате покрыты люминесцентным составом. В соответствии со стандартами Клейма Patek Philippe накладные часовые метки из 18-каратного золота изготавливаются вручную.

Годовой календарь автоматически определяет число дней в каждом месяце. Если часы используются без перерыва, то календарь требует ручной корректировки раз в год в период с конца февраля по начало марта.

Деталь от часов модели 5905R-001 из коллекции Complications Фото: Patek Philippe

Запас хода от 45 до 55 часов. Ремешок выполнен из черной кожи аллигатора с квадратным узором.

Натела Поцхверия