С русским акцентом

Нежным отношениям мануфактуры Zenith с Россией много лет. В музее марки хранятся часы 1890-х годов с кириллической надписью «Георг Фавръ-Жако Локль» — так марка называлась до 1911 года в честь ее основателя. Бренду нередко приписывают российское происхождение, хотя у старинной швейцарской мануфактуры, внесенной в список культурного наследия ЮНЕСКО, никогда не было российских владельцев и она не выпускала часов на территории России. Зато регулярно выполняла заказы российских клиентов.



Например, в 2009 году в ЦУМе были представлены часы, посвященные Российской Империи. На циферблате — лента с надписью на русском «Сокровище царя», а на корпусе — лазерная гравировка в виде лавровых листьев. Мост турбийона и циферблат украшал двуглавый золотой орел, герб Российской Империи. Прошло десять лет, и Zenith вновь сделал модель для России — всего 35 экземпляров часов Defy El Primero 21 в черно-красной гамме будут продаваться эксклюзивно в российских бутиках Zenith.

Красный цвет выбран не случайно. Во-первых, он символичен для российской истории. Когда-то слово «красный» использовали в значении «красивый». Красная площадь — главная достопримечательность России. Иван Грозный под красным стягом завоевал Казань. Петр I приказал построить первую триумфальную арку — Красные ворота. Не говоря уже о более чем семидесятилетнем «красном» наследии СССР.

Базой для лимитированной серии выбрали модель Defy El Primero — или, как его называют, «хронограф XXI века». Ее особенность — механизм с двумя узлами спуска, которые колеблются с разной частотой. Первый, с частотой колебаний 5 герц (36 000 полуколебаний в час) показывает текущее время, второй, количество колебаний которого в 10 раз выше, дает сверхточный хронометраж 1/100 секунды. Поэтому у часов есть особая стрелка — она обегает циферблат, размеченный шкалой на 100 делений, ровно за секунду. Запас хода модели — 50 часов.

Мануфактура Zenith в Ле-Локле внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО Фото: Zenith

44-миллиметровый корпус выпущенных для России часов выполнен из черной керамики и дополнен прозрачным циферблатом. Механизм также черного цвета, с красными деталями на счетчиках и кончиках стрелок хронографа. Красным отмечен и указатель запаса хода, и колечко заводной коронки. В комплекте три сменных ремешка: двухслойный из черной кожи на красном каучуке и два полностью каучуковых, черный и красный. На задней крышке гравировка Limited XX/35 Edition, где вместо XX — указан порядковый номер одного из 35 экземпляров.

Натела Поцхверия