Скорости и механизмы

Сотрудничество Hublot и итальянского автомобильного концерна Ferrari началось в 2011 году с легкой руки поклонника часового дома Лапо Элканна (внука основателя концерна FIAT Джанни Аньелли) и с благословения легенды часовой индустрии Жан-Клода Бивера. Такого плодотворного тандема у марок нет, пожалуй, ни с каким другим партнером.

За годы совместной работы появились модели Big Bang Ferrari в титановом корпусе и корпусе Magic Gold, устойчивом к царапинам сплаве золота и керамики — к слову, многие свои разработки мануфактура тестировала именно на моделях Ferrari. Например, ремешок с системой One Click. Еще одна совместная модель MP-05 LaFerrari — настоящий «шедевр» (от английского MP, masterpiece — шедевр) с механизмом, напоминающим гоночный мотор, и 50-дневным запасом хода! Особая модель Techframe Ferrari Tourbillon Chronograph была выпущена к 70-летию Ferrari — часы напоминали двигатель гоночного болида. Вместо заводной головки — кнопка, похожая на рычаг.

Classic Fusion Ferrari GT King Gold 45 мм, корпус из запатентованного золота King Gold, хронограф, мануфактурный калибр Unico с автоподзаводом, запас хода 72 часа, водонепроницаемость до 100 метров, два ремешка в комплекте — каучуковый и кожаный, ограниченная серия 500 экземпляров Фото: Courtesy of Hublot

Объяснить такой симбиоз легко. Рикардо Гвадалупе, генеральный директор Hublot, убежден, что у обеих марок одинаковые ценности: стиль, страсть, технологии и комфорт. Главный дизайнер Ferrari Флавио Манцони поддерживает: на запястье водителя Ferrari могут быть только Hublot. И до сих пор каждая новая модель Hublot, выпущенная совместно с итальянским автоконцерном, была продуктом ярким, броским и авангардным.

Classic Fusion Ferrari GT Titanium 45 мм, корпус из титана, хронограф, мануфактурный калибр Unico с автоподзаводом, запас хода 72 часа, водонепроницаемость до 100 метров, два ремешка в комплекте — каучуковый и кожаный, ограниченная серия 1000 экземпляров Фото: Courtesy of Hublot

В новом году сотрудничество продолжилось часами Classic Fusion Ferrari GT (напомним, что класс Gran Turismo отличается от спорткаров большим комфортом и возможностью ездить быстро на дальние расстояния). И это совсем другая модель — более сдержанная и элегантная. В разработке дизайна принимали участие художники Центра стиля Ferrari в Маранелло. Модель существует в трех вариантах: 1000 экземпляров выпущено в корпусе из титана, 500 — из золота King Gold и 500 — в материале 3D-карбон. Это полимерный сложносоставной материал из переплетенных 3D-нитей углеродного волокна чрезвычайно популярен у автомобилестроителей и с подачи Hublot и Ferrari пришел и в часовую индустрию. В 45-миллиметровом корпусе Classic Fusion установлен мануфактурный калибр Unico — хронограф с автоподзаводом. Этот механизм представлен в 2018 году и защищен четырьмя патентами.

Натела Поцхверия