Строительство автодороги М11 «Москва-Петербург» завершено

Ростехнадзор выдал компании «Магистраль двух столиц» заключение о соответствии «требованиям проектной документации» 8-го участка трассы М11 «Москва-Петербург» 646–684 км. Документ подтверждает, что последний участок магистрали построен и готов. «Выдача заключения о соответствии означает полное завершение строительных работ скоростной автомобильной дороги Москва—Санкт-Петербург»,— говорится в сообщении ведомства.

Трасса М11, напомним, строилась с 2010 года. Каждый участок реализуется в рамках отдельного концессионного соглашения. Запуск движения на последнем участке планируется в конце ноября, но точной даты пока нет: необходимо еще получить разрешение Федерального дорожного агентства на ввод дороги в эксплуатацию. Госкомпания «Автодор», курирующая проект, ранее обнародовала тарифы за проезд по трассе для легковой машины: в будни — 1,3 тыс. руб. с бесконтактным транспондером и 1,8 тыс. руб. без него; в выходные — 1,5 тыс. руб. с транспондером, 2 тыс. руб. — без устройства.

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