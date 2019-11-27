У подножия Монблана

Горнолыжный курорт Курмайор одинаково любим и бесстрашными экстремалами-фрирайдерами, и респектабельными семейными лыжниками-любителями. И если первые едут в долину Аоста за идеальным «пухляком», то есть нетронутым мягким снегом, то вторые прибывают сюда, чтобы отдохнуть в пятизвездных отелях, полюбоваться на Монблан и принять участие в светской жизни у его подножия.

Альпийские вершины Маттерхорн и Монте-Роза тоже расположены в Валле-д’Аоста — самой маленькой автономной области Италии.

Гурманы ценят местные сыры, кухню с особым сочетанием итальянских и французских традиций и, конечно, вина — больше половины здешних виноградников расположено на высоте более 500 метров.

На западе регион граничит с Францией, на севере — со Швейцарией, на юге и востоке — с итальянской областью Пьемонт, родиной вин «Бароло» и «Барбареско», а также игристого «Асти».

Официальные языки — французский и итальянский, но местными жителями еще используется так называемый патуа (диалект) — исчезающий франкопровансальский, на котором говорит лишь 70 тыс. человек.

Вид на отель Le Massif у подножия горы Монблан Фото: пресс-служба отеля

Трассы протяженностью более 100 км порадуют горнолыжников. Курмайор вместе с французским курортом Шамони образует единый обширный регион для катания со спусками средней сложности и живописными «черными» трассами.

Курмайор приобрел популярность как курорт еще два века назад благодаря своим термальным источникам и оздоравливающему климату.

В отеле Le Massif Фото: пресс-служба отеля

В 1965 году был открыт тоннель под Монбланом, соединяющий Италию и Францию. Канатная дорога Skyway с современными кабинами, похожими на капсулы, которые, двигаясь, еще и крутятся вокруг свой оси, поднимает туристов на высоту 3466 метров. На станциях Skyway расположены ресторан, зона для желающих принимать солнечные ванны, бар и небольшой музей местных вин, кинотеатр и на самом верху — смотровая станция в форме кристалла, откуда можно любоваться вершинами гигантских гор.

В номере отеля Le Massif Фото: пресс-служба отеля

В декабре 2018 года в Курмайоре появился Le Massif — новый комплекс класса люкс с необычным для города современным минималистичным дизайном. Отдых здесь подойдет для больших семей и пар с детьми (на территории есть детский клуб и удобные соединяющиеся между собой номера).

В отеле есть спа-зона с открытым бассейном-джакузи и термальной косметикой из Тосканы Fonteverde. Компании, жаждущие повеселиться, порадует искусство управляющего баром — его, местную звезду, команда отеля переманила к себе с большим трудом, и теперь центр местной светской жизни обосновался в лобби Le Massif.

Отель расположен в двух шагах от подъемника и совсем недалеко от Via Roma, где находятся главные рестораны, бутики и бары Курмайора.

В ресторане отеля Le Massif Фото: пресс-служба отеля

Выше комплекса, в зоне катания на высоте 2 тыс. метров расположено шале La Loge du Massif — ресторан и бар с панорамной террасой, откуда открываются великолепные виды на долину и горы. В шале есть ски-рум, где можно оставить снаряжение до следующего дня, и работает детский клуб.

Мария Силадий