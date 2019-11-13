Booking.com заявил, что не устанавливает цены отелей

Цены на проживание в отелях, размещенных на Booking.com, устанавливают только их собственники, а не портал, заявили в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования жилья. Ранее ФАС потребовала от сервиса исключить условия, по которым российские отели не могут продавать номера по более низким ценам.

«Только сами партнеры, а не Booking.com устанавливают цены на предлагаемые объекты проживания и бесплатно размещают их на нашей платформе. Booking.com, в свою очередь, помогает партнерам привлекать путешественников со всего мира»,— говорится в сообщении пресс-службы компании (цитата по ТАСС).

В Booking.com заверили, что их модель обеспечивает пользователям прозрачный и последовательный подход к сравнению цен, а также предоставляет партнерам дополнительные возможности для развития бизнеса.

Напомним, в феврале организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» обратилась в ФАС с просьбой проверить Booking.com. В организации утверждали, что сервис навязывал партнерам невыгодные условия сотрудничества, а именно сервис требовал паритета цен при заключении договора между гостиницей и Booking.com.

О решении регулятора — в материале “Ъ” «ФАС снимает бронь».