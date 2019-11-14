ФНС пыталась оспорить сделку по аренде люксовых авто руководством ЗиДа

Арбитражный суд в рамках дела о банкротстве ФГУП «Машиностроительный завод им. Дзержинского» рассмотрел заявление ФНС о признании недействительной сделки по списанию 4,893 млн руб. денежных средств предприятия по договорам с ООО «Транстехсервис». Они касались предоставления в аренду заводу автомобилей различного класса: грузовиков КАМАЗ и ГАЗ, автопогрузчиков и другой спецтехники, а также Toyota Land Cruiser 150 и 200, Hyundai Solaris и Sonata, микроавтобусов «Соболь» и «Газель». По версии заявителя, произведя оплату, предприятие нарушило права кредиторов.

Представитель ЗиД с позицией основного кредитора не согласился.

В отзыве указано, что автомобили арендовались для обеспечения выполнения предприятием гособоронзаказа и оплачены из средств, поступивших для выполнения ГОЗ. Автомобили использовались для перевозки деталей, инженеров между площадками, полиграфической продукции, а также военного представителя

Условия договоров подрядчиком выполнены в полном объеме, претензий к его работе у завода нет. Соответствующие документы были представлены суду. В итоге требования ФНС суд отклонил. В решении также указано, что «денежные средства, полученные в рамках ГОЗ, не являются конкурсной массой должника, соответственно их распределение не влечет нарушения прав и законных интересов кредиторов в процедуре банкротства».