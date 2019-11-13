Сбыт или не сбыт

В Ростове-на-Дону осудили кубанского врача-нарколога Николая Каклюгина, у которого нашли сверток с наркотиками. Суд посчитал, что следствие не смогло доказать намерение нарколога сбыть запрещенные вещества, однако признал Николая Каклюгина виновным в их хранении и назначил врачу четыре года колонии строгого режима. Адвокаты настаивают, что наркотики их подзащитному подбросили, и намерены обжаловать приговор.



Во вторник, 12 ноября, в Пролетарском районном суде врача-нарколога Николая Каклюгина приговорили к четырем годам колонии строгого режима за хранение наркотиков в крупном размере. Ранее прокурор просил признать фигуранта виновным в покушении на сбыт и назначить ему десять лет колонии строгого режима, однако суд счел, что намерение Николая Каклюгина сбыть вещества не было доказано. Защита в прениях заявляла о многочисленных нарушениях следствия и просила оправдать врача-нарколога. По версии адвокатов, наркотики их подзащитному подбросили по заказу руководителя наркологических центров, деятельность которых критиковал Николай Каклюгин.

В начале заседания 12 ноября Николай Каклюгин пожаловался, что плохо себя чувствует. По его словам, ночью у него вышли камни из почек. Ему вызвали скорую помощь, медики сделали врачу-наркологу укол. После этого судья спросил, готов ли обвиняемый произнести последнее слово или откажется от него. В итоге Николай Каклюгин согласился выступить. В течение 1,5 часов он рассказал свою версию событий и обратил внимание судьи на нарушения, допущенные следствием. После этого судья на два часа удалился в совещательную комнату.

Около 18:00 началось оглашение приговора. Суд посчитал, что следствием не доказано намерение Николая Каклюгина сбыть наркотики. При этом врача-нарколога признали виновным в хранении запрещенных веществ. В качестве доказательств были приведены изъятый из кармана куртки Николая Каклюгина сверток с 10 г наркотиков, показания оперативников, которые задерживали фигуранта, понятых, присутствующих при его осмотре, а также знакомых врача-нарколога, которые предполагали, что он может быть наркопотребителем и наркосбытчиком. Кроме того, суд приобщил к доказательствам смывы с рук Николая Каклюгина, которые показали, что при задержании на его ладонях было не менее 0,001 г запрещенного вещества.

Ранее в прениях прокурор заявлял, что вина врача-нарколога в покушении на сбыт наркотиков полностью доказана и просил назначить Николаю Каклюгину десять лет колонии строго режима. Адвокаты в прениях настаивали, что их подзащитный не виновен, а изъятый у него сверток с 10 г наркотиков ему подбросили. Защита отмечала, что следствие не приняло попыток разобраться у кого Николай Каклюгин мог приобрести наркотики. «Также не проводились никакие обыски. Дома у фигурантов подобных дел ищут весы для фасовки, другие партии наркотиков. Но тут ничего не проводилось, потому что все, что нужно было, уже "нашли"»,— отметил в прениях адвокат Владимир Евдокимов. Защиту также настораживало, что нарколога задержали на основании анонимного сообщения, что на самом свертке и пакетиках, в которых были наркотики, отпечатков Николая Каклюгина не нашли, что экспертизу, которая могла бы установить, был ли наркопотребителем врач-нарколог или нет, следствие не проводило. После оглашения приговора защита заявила, что намерена его обжаловать.

Как писал “Ъ-Юг” ранее, кубанский врач-нарколог Николай Каклюгин был задержан в Ростове в октябре 2018 года. Полицейские изъяли из кармана его куртки пакет с более 10 г различных наркотиков. Защита подсудимого и его близкие считают, что оперативники сами подбросили наркотики по заказу тех, кому не нравилась деятельность Николая Каклюгина. До задержания он возглавлял краснодарское отделение организации «Матери против наркотиков» и активно выступал против наркологических клиник, которые, по его мнению, являлись сектами. В своих публикациях на портале «Русская народная линия» Николай Каклюгин утверждал, что Майдан 2014 года на Украине организовали, в числе прочих, религиозные секты, а их представители проникли в Россию и готовят здесь «майдан» под прикрытием антинаркотических центров. В частности, врач-нарколог критиковал лидера российской организации «Национальный антинаркотический союз» (НАС) Никиту Лушникова, который, по его мнению, связан с деятельностью украинского религиозного объединения «Царство Бога». Кроме того, врач поучаствовал в создании фильма-расследования о деятельности НАС — его отец отмечает, что он был задержан через некоторое время после публикации фильма в интернете. О том, что дело в отношении Николая Каклюгина сфабриковано ее коллегами, заявила экс-подполковник полиции Ростова-на-Дону Наталья Разумная, которая сама обвиняется в фабрикации уголовных дел и сейчас находится в СИЗО.

Кристина Федичкина