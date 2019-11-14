КРАСНОЯРСКИЙ ТЮЗ УДИВЛЯЕТ РЕКОРДНЫМИ ЦИФРАМИ

2019 год стал для Красноярского театра юного зрителя знаковым и успешным, творчество театра стало еще более заметным в культурном срезе города. Итоги работы и планы на ближайшую перспективу обсудили с директором Театра юного зрителя Натальей Кочорашвили.

– Наталья, в юбилейный для ТЮЗа год вы пошли на рекорд: фестиваль «Театральный синдром. Детский мир» собрал больше 44 тысяч зрителей! Расскажите, как вам это удалось?

– Да, так и есть! В Год театра мы вступили в коллаборацию с Фондом Михаила Прохорова и впервые объединили два фестиваля – «Театральный синдром» и «Язык мира». «Театральный синдром. Детский мир» соединил два фестиваля в один большой, общая идея которого – детский мир. По аналогии с «Детским миром» как с самым лучшим детским магазином, в котором есть все для детей: от интеллектуальных игрушек до прикладных вещей. Фонд Прохорова подготовил колоссальную программу показов лучших образцов театральных постановок для детей со всей страны, которые прошли и в нашем театре, и в театре оперы и балета имени Д. А. Хворостовского, и театре Пушкина, и в театре кукол. Большая программа ждала гостей фестиваля и вне театральных стен – зрители увидели интереснейшие образцы уличного театра. Фестиваль еще раз подчеркнул, что современный театр может качественно выходить за свои пределы, он перестает быть пространством внутри красивой коробочки, и его появление в городской среде востребовано.

– Объем мероприятия впечатляет. Но зачем театру региональный фестиваль такого масштаба?

– Фестиваль – нечто большее, чем просто гастроли талантливых спектаклей. Он дает возможность показать разные направления работы театра: мы реализовали большую программу театральной педагогики, провели школу театрального блогера, ТЮЗ специально к фестивалю подготовил три премьеры спектаклей социальной тематики для и про подростков. Кроме этого, мы придумали уникальную историю развития детского театра в России – это «Арт-маркет», конкурс творческих заявок на создание спектаклей большой формы для детей. Привезли молодых режиссеров, хореографов, которые представили эскизы и презентации своих постановок. Больше сорока директоров театров со всей нашей страны, которые также приехали на фестиваль, выбирали и оценивали их, открывали для себя новые имена. В общем, фестиваль стал эпицентром и зрительского, и профессионального развития и бурления!

– Вы сказали о премьере спектаклей социальной тематики – это же очень европейская тенденция. Расскажите подробнее о вашей премьере.

– Это очень интересная вещь. Мы с Романом Николаевичем по первому образованию оба педагоги, поэтому обратили внимание на проблему детской травли в школе – как явление она очень плохо изучена. Сегодня редкий учитель может отделить детскую травлю от детской непопулярности, конфликт от моббинга. В Берлине мы познакомились с режиссером, который 30 лет занимается интерактивным театром для детей, и его спектакли помогают берлинским школам справляться с этой проблемой. Совместно с немецким театром STRAHL Красноярский ТЮЗ сделал спектакль «По приколу! Кто решает, что смешно?», который мы привозим в школы, в самое страшное место школы – в спортзал, где, собственно, моббинг зачастую и происходит. И в этом спортзале на территории ребенка, подростка – не он к нам приходит и чувствует себя в гостях, а именно на его территории – в очень доступной форме разыгрывается веселый, интересный интерактивный спектакль. Он постепенно включает подростков в эту историю и выводит детей на основную тему: что такое моббинг, что такое травля? Это сложная тема, но театр для детей и подростков должен уметь, развлекая, общаясь, выходить на важные темы. В процессе спектакля мы ребенку даем «рычаги», то, как можно воздействовать на окружение, как себя вести. Мы распределяем вместе с ними роли: агрессор, жертва, свидетель, соучастник – и даем в этой роли прожить обычную школьную жизнь одного урока. Как вы понимаете, после этого спектакля и подростки, и учитель возвращаются в школьную жизнь с совершенно иным взглядом на многие вещи! Мне кажется, очень своевременно появился такой практически терапевтический спектакль. Что важно, к нам может обратиться абсолютно любая школа – мы приедем и проведем этот спектакль для класса, в котором с этой проблемой работают психологические службы.

– Действительно важный проект и в то же время способ продвижения театра, поиск новых зрителей в местах их обитания. Насколько важен для вас такой способ расширения аудитории?

– Нам кажется, что у детского театра сейчас колоссальные возможности. Его целевая аудитория очень широка, и, регламентируя ее по возрасту, нужно понимать, как к ней подойти. Когда ребенок становится старше, мама уже не покупает ему по собственному желанию билеты на спектакли. А сам он просто так не сделает выбор в пользу театра. Поэтому театру нужно к нему прийти. Главная задача в том, чтобы театр был привлекателен, чтобы он говорил на проблемные темы, которые волнуют подростка. А поиск своего зрителя – это очень крутая штука. Ею надо заниматься с самого начала, самого детства.

– Современные подростки – это очень требовательная аудитория, как вы конкурируете с теми же кинотеатрами за ее внимание?

– Детский театр сегодня не может оставаться только пространством для трансляции даже самых гениальных режиссерских замыслов. Мы с Романом единомышленники в вопросе того, что необходимо выстраивать отношения со зрителями, это большой блок педагогической работы, в этом направлении работают наши актеры. Мы постоянно работаем над повышением интереса нашей аудитории к нашим же событиям, поэтому используем разные пространства театра и формы коммуникации с публикой: обсуждения, мастер-классы, читки пьес, авторские программы и многое другое. В театре появились новые творческие пространства: букхолл, кинохолл, арт-кафе. Все это мы делаем для того, чтобы в ТЮЗе было комфортно и интересно зрителям разных возрастов. Но главная задача, конечно же, – темы, которые мы в своих пространствах поднимаем, и способы, которыми мы это делаем.

– Как вы относитесь к мысли, что любому человеку необходимо смотреть и обсуждать разные постановки, даже те, которые сложно принять, чтобы развиваться?

– Думаю, каждый сам выбирает, развиваться ему или не развиваться. Всей нашей команде интересно учиться, именно поэтому вокруг ТЮЗа происходит постоянный, круглогодичный круговорот. Мы становимся местом творческой реализации для большого количества молодых людей: режиссеров, актеров, драматургов, критиков или просто зрителей, которые знакомятся с тем, чего они не знают. Мы привозим представителей современного театра – самых интересных, как мне кажется, людей на сегодняшний день, и они ставят у нас свои спектакли. В этом заслуга нашего художественного руководителя. Роман – человек опен-майнд, и это большое приобретение для всего театрального искусства города.

– Какой премьерой завершите юбилейный год?

– ТЮЗу не привыкать удивлять зрителей – поэтому история новой премьеры тоже необычна. Как вы знаете, мы запустили первый в России детский театральный сериал «Хроники Нарнии». В прошлом году вышла первая часть – «Хроники Нарнии. Племянник чародея». А после первой части мы переходим к третьей. Исключительные права на вторую часть временно выкуплены в Европе, и пока мы не можем взять ее в работу. Поэтому «Лев, Колдунья и платяной шкаф» мы поставим позже. Уже в ноябре зрители смогут увидеть спектакль «Хроники Нарнии. Конь и его мальчик» – первые показы будут аван-премьерой. В этот раз Роман Феодори отступает от активной визуализации, как он говорит: «Попробуем сделать спектакль, в котором не будет фокусов и монтажа аттракционов. Здесь не будет песен и танцев. Мы попытаемся сделать драматический спектакль для детей с серьезной интригой». Вот на такой интересный эксперимент мы всех и приглашаем.

– А себе как директору какие ставите приоритеты в ближайших планах?

– Нам необходимо модернизировать пространство театра, повысить уровень комфорта. Нам очень хочется поменять систему вентиляции, сделать качественный дизайн, открыть новые залы и наполнить их смыслами, проектами для камерных, малых форм. В этом году мы переоборудовали репетиционный зал в Blackbox. Сейчас это современная сцена, которую мы сделали за счет тех средств, которые заработали. Мы очень многое делаем, чтобы в скором времени осуществить капитальный ремонт. Очень хочется, чтобы была гармония содержания, которое мы предлагаем, и пространства театрального здания. В планах развитие команды, привлечение интересных творческих людей, постановщиков. И как следствие – кратный рост экономики нашего учреждения. Такие скромные у нас задачи.