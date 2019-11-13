Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности НБД-Банка до уровня ruBBB+. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.
Повышение рейтинга обусловлено стабильно высокими уровнями достаточности капитала и рентабельности деятельности на фоне сохранения приемлемого качества кредитного портфеля при органическом росте бизнеса. Кроме того, рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительными оценками рыночных позиций и корпоративного управления, а также адекватной ликвидной позицией.
«Данная оценка нашей деятельности со стороны рейтингового агентства говорит, в первую очередь, о том, что мы по-прежнему сохраняем свои сильные позиции на рынке кредитования среди других банков и придерживаемся правильной стратегии развития. По итогам девяти месяцев текущего года кредитный портфель НБД-Банка вырос на 17% и на 1 октября составил 12,8 млрд рублей, объем выданных кредитов превысил 21,4 млрд рублей. Положительной динамике развития способствует стабильная ситуация в экономике России. В современных экономических условиях малый и средний бизнес, готовый продуктивно работать, успешно развивается. Отсюда и спрос предпринимателей на банковское кредитование. До конца текущего года перед нами стоит задача по дальнейшему наращиванию кредитного портфеля», — подчеркнул председатель правления ПАО «НБД-Банк» Александр Шаронов.
Более подробно о методологии присвоения кредитного рейтинга вы можете прочитать здесь: https://raexpert.ru/ratings/methods/current.
Публичное акционерное общество «НБД-Банк» — межрегиональный банк, специализирующийся на развитии малого и среднего бизнеса. Основан в 1992 году. На сегодняшний день сеть НБД-Банка включает 25 офисов в шести российских регионах: Нижегородской, Кировской, Пензенской и Ивановской областях, а также в Чувашской Республике и Республике Марий Эл. В 2019 году международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило долгосрочный депозитный рейтинг НБД-Банка по национальной и иностранной валюте на уровне Ва3, долгосрочный рейтинг риска контрагента на уровне Ba2. Основная работа НБД-Банка направлена на активную поддержку регионального малого и среднего бизнеса — крайне важного для общего развития экономики и создания рабочих мест. НБД-Банк разрабатывает и предлагает предпринимателям комплексные программы по решению бизнес-задач, предоставляет ресурсы для реализации долгосрочных проектов. Предоставление предприятиям долгосрочных финансовых ресурсов возможно, в том числе, благодаря развитому сотрудничеству НБД-Банка с российскими и международными финансовыми институтами.