Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности НБД-Банка до уровня ruBBB+. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBBB со стабильным прогнозом.



Повышение рейтинга обусловлено стабильно высокими уровнями достаточности капитала и рентабельности деятельности на фоне сохранения приемлемого качества кредитного портфеля при органическом росте бизнеса. Кроме того, рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительными оценками рыночных позиций и корпоративного управления, а также адекватной ликвидной позицией.

«Данная оценка нашей деятельности со стороны рейтингового агентства говорит, в первую очередь, о том, что мы по-прежнему сохраняем свои сильные позиции на рынке кредитования среди других банков и придерживаемся правильной стратегии развития. По итогам девяти месяцев текущего года кредитный портфель НБД-Банка вырос на 17% и на 1 октября составил 12,8 млрд рублей, объем выданных кредитов превысил 21,4 млрд рублей. Положительной динамике развития способствует стабильная ситуация в экономике России. В современных экономических условиях малый и средний бизнес, готовый продуктивно работать, успешно развивается. Отсюда и спрос предпринимателей на банковское кредитование. До конца текущего года перед нами стоит задача по дальнейшему наращиванию кредитного портфеля», — подчеркнул председатель правления ПАО «НБД-Банк» Александр Шаронов.

Более подробно о методологии присвоения кредитного рейтинга вы можете прочитать здесь: https://raexpert.ru/ratings/methods/current.