В администрации Лодейнопольского района прошел обыск

В администрации Лодейнопольского района Ленобласти Следователи СК РФ по региону провели обыск. Оперативные мероприятия связаны с расследованием уголовного дела о коррупции, возбужденном в отношении главы муниципального образования Янегского сельского поселения Лодейнопольского района и и. о. главы администрации Антона Сазанова.

Как сообщает «Интерфакс», представителей СК интересовали бухгалтерские документы администрации Янегского поселения и документы конкурсной комиссии.

Напомним, что глава Янегского сельского поселения и и. о. главы администрации отправлены под арест. Следствие считает, что они получили 600 тыс. рублей в виде взятки за махинации при покупке недвижимости.