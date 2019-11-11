11 ноября, понедельник
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

партнерский проект

Главу МО Лодейнопольского района Ленобласти отправили под домашний арест

Лодейнопольский районный суд отправил под домашний арест главу муниципального образования Янегского сельского поселения Лодейнопольского района Валентину Усатову и и.о.главы администрации Антона Сазанова. Они подозреваются в совершении преступления по п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Ленинградской области, подозреваемые отправлены под домашний арест на время предварительного следствия.

Следствие считает, что Усатова и Сазанов получили 600 тыс. рублей в виде взятки за махинации при покупке недвижимости в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Партнерские проекты

Профиль пользователя