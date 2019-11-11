Главу МО Лодейнопольского района Ленобласти отправили под домашний арест

Лодейнопольский районный суд отправил под домашний арест главу муниципального образования Янегского сельского поселения Лодейнопольского района Валентину Усатову и и.о.главы администрации Антона Сазанова. Они подозреваются в совершении преступления по п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

Как сообщили в пресс-службе СК РФ по Ленинградской области, подозреваемые отправлены под домашний арест на время предварительного следствия.

Следствие считает, что Усатова и Сазанов получили 600 тыс. рублей в виде взятки за махинации при покупке недвижимости в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда.