В Тюмени возбуждено уголовное дело после смерти курсанта от менингита

После смерти курсанта Тюменского высшего военно-инженерного командного училища от менингита возбуждено уголовное дело. Следователи предъявили претензии к действиям медицинского персонала училища, который не оказал помощь больному (ст. 124 УК РФ), сообщает Главное военно-следственное управление.

По данным следствия, 18-летний курсант Михаил Баранов 7 ноября обратился в поликлинику училища с жалобами на высокую температуру. Однако его не госпитализировали, а сбили температуру жаропонижающими и отправили в часть. Утром 8 ноября он повторно обратился в поликлинику, после чего его срочно госпитализировали в областную клиническую больницу, где днем он скончался в результате «молниеносного течения инфекции и сепсиса».

Как позже было установлено медиками, у молодого человека был менингококковый менингит. В итоге 21 курсант, который контактировал с погибшим, был также госпитализирован в областную больницу, так как был риск их заражения менингитом.

Об этой истории стало известно после того, как сокурсники Михаила Баранова создали петицию с требованием объективного расследования смерти курсанта. По их мнению, руководящий состав училища видел признаки менингита у курсанта, но не предпринял никаких действий для помощи курсанту.

Подробнее о смерти курсанта — в публикации “Ъ” «Менингит заразил военное училище».

Игорь Лесовских, Екатеринбург