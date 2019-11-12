Менингит заразил военное училище

В Тюмени от менингококкового менингита скончался 18-летний курсант Тюменского высшего военно-инженерного командного училища Михаил Баранов. В училище проводится служебная проверка, а областной департамент здравоохранения сообщил о госпитализации в инфекционное отделение 21 курсанта, контактировавшего с погибшим. Друзья погибшего создали петицию с требованием объективного расследования инцидента, указывая на возможную халатность со стороны медперсонала и командного состава. Военная прокуратура проводит надзорную проверку.

О смерти 8 ноября курсанта Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова во вторник сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области. «Пациент утром 8 ноября поступил в крайне тяжелом состоянии в ОКБ №2, ему был проведен комплекс диагностических мероприятий, взяты анализы, проведены консультации узких специалистов. Необходимое лечение проводилось в условиях реанимации, но, к сожалению, несмотря на усилия медицинских работников, пациент скончался через несколько часов»,— пояснили в пресс-службе ведомства. По сведениям «Ъ-Урал», речь идет о 18-летнем курсанте Михаиле Баранове из Удмуртии.

В департаменте здравоохранения сообщили, что лабораторные анализы подтвердили у погибшего опасное инфекционное заболевание — менингококковый менингит. «Это инфекция, которая передается воздушно-капельным путем при близком контакте. Поэтому в эти же сутки совместно с медработниками училища работало две бригады медиков тюменского здравоохранения. Во-первых, городская поликлиника №3 провела вакцинацию всех контактных лиц и профилактическую антибиотикотерапию. Во-вторых, бригада областной клинической инфекционной больницы провела осмотр всех контактных лиц и произвела забор анализов. С профилактической целью 21 курсант из медицинского отделения был переведен в инфекционную больницу. У них различные диагнозы — ОРВИ, ангина и другие»,— пояснили в департаменте.

В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) подтвердили смерть курсанта. Там пояснили, что он обратился в поликлинику учебного заведения 7 ноября с жалобой на плохое самочувствие. «Утром следующего дня ввиду ухудшения самочувствия военнослужащий оперативно был госпитализирован в областную клиническую больницу Тюмени. Военнослужащему была оказана вся возможная помощь, несмотря на проводимые лечебные мероприятия, состояние больного прогрессивно ухудшалось,— пояснили в пресс-службе ЦВО.— В результате тяжелого скоротечного протекания заболевания спасти военнослужащего не удалось. Бригадой врачей-инфекционистов проведено обследование всего личного состава учебного заведения». В ЦВО подчеркнули, что по факту смерти проводится проверка.

Друзья Михаила Баранова требуют объективного расследования его гибели и создали петицию на сервисе сhange.org, адресованную губернатору Тюменской области Александру Моору и министру обороны РФ Сергею Шойгу.

«Халатность медсестры и его командира роты довела до такого. Человека с температурой 39 с лишним не отправили в городскую поликлинику, а дали таблетку и отправили в казарму. После этого с утра он убирал снег и потом пошел в санчасть, но было уже поздно»,— отмечает автор петиции Амир Шабанов.

В память о погибшем друзья военнослужащего в соцсетях создали видеоролик с фотографиями из личного архива и начали распространять пост с просьбой подписать петицию, указав, что о признаках менингита знало начальство Михаила Баранова — у него два дня была сыпь на руках.

В военно-следственном управлении по ЦВО в понедельник отказались от комментариев по факту гибели военнослужащего. В военной прокуратуре округа пояснили, что проводят надзорную проверку, но от более подробных комментариев воздержались.

Игорь Лесовских, Екатеринбург